Музыка

После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» началась проверкаАргументы и Факты 00:44

В проекте победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей. По данным «Газеты.ру», проверка результатов началась в ночь на 27 апреля.
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Режиссер оскароносного фильма "Зеленая книга" Питер Фаррелли снимет новую картину.
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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