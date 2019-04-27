Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»Ридус 04:15
Ержан Максим с композицией «Adagio» получил 27,9% голосов, Валерий Кузаков с песней «Как молоды мы были» - 15,6%. Однако вскоре после финала стало известно, что Первый канал проверит результаты голосования, чтобы выяснить, не модерировалось ли оно в пользу одного из участников.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Музыка
Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»
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