Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»Ридус 04:15

Ержан Максим с композицией «Adagio» получил 27,9% голосов, Валерий Кузаков с песней «Как молоды мы были» - 15,6%. Однако вскоре после финала стало известно, что Первый канал проверит результаты голосования, чтобы выяснить, не модерировалось ли оно в пользу одного из участников.
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Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос.Дети»

Комсомольская правда04:52

Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»

РИА Новости06:28

Первый канал снял с эфира документальный фильм про «Голос. Дети»

Lenta.ru05:54

Фильм про победу дочери Алсу на «Голосе» снят с эфира Первого канала

Газета.Ru05:31

Фильм о конкурсе «Голос. Дети» не показали в эфире Первого канала

RT на русском09:48

«Первый канал» снял с эфира фильм про шоу «Голос.Дети» после скандала

РБК04:50

Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети»

ТАСС04:13
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В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
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Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

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Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

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Общество

Мост унесло в Заполярье во время ледохода

В Кольском районе Мурманской области в поселке Шонгуй во время ледохода на реке Кола 27 апреля снесло временный мост.
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Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.
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