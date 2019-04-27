Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»Ридус 04:15
Ержан Максим с композицией «Adagio» получил 27,9% голосов, Валерий Кузаков с песней «Как молоды мы были» - 15,6%. Однако вскоре после финала стало известно, что Первый канал проверит результаты голосования, чтобы выяснить, не модерировалось ли оно в пользу одного из участников.
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Происшествия
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
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Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
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Происшествия
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В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
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Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая
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В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
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Политика
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Обновлено в 12:03
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
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Общество
Мост унесло в Заполярье во время ледохода
В Кольском районе Мурманской области в поселке Шонгуй во время ледохода на реке Кола 27 апреля снесло временный мост.
Обновлено в 08:37
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
Обновлено вчера в 19:34
Спорт
Щербакова сделала четверной флип на тренировке
Обновлено в 12:43
Теннис
Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне
Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.
Обновлено в 12:52
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира
Обновлено в 12:37
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
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Обновлено вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено в 11:35
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Общество
В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов»
Полиция задержала по меньшей мере 11 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке
Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 12:21
Политика
Путин назвал беспределом приговор Марии Бутиной
Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.
Обновлено в 04:46