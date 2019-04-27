Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»Ридус 04:15
Ержан Максим с композицией «Adagio» получил 27,9% голосов, Валерий Кузаков с песней «Как молоды мы были» - 15,6%. Однако вскоре после финала стало известно, что Первый канал проверит результаты голосования, чтобы выяснить, не модерировалось ли оно в пользу одного из участников.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Происшествия
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок
В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 14:37
Футбол
«Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби
В 31-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала на своём стадионе «Шальке».
Обновлено в 11:51
Общество
СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные
Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»
«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Авто
Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля
Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.
Обновлено в 12:51
Футбол
Полузащитник «Анжи» Закиров продолжит карьеру в «Урале»
По информации Sport24, полузащитник «Анжи» Камиль Закиров продолжит карьеру в «Урале».
Обновлено в 14:05
Политика
Путин назвал единственный способ закончить конфликт в Донбассе
Российский лидер Владимир Путин назвал возможный способ, который поможет закончить конфликт на юго-востоке Украины, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:06
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено в 13:43
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Футбол
«Динамо» и «Ахмат» не выявили победителя
Обновлено в 13:57
Происшествия
Российские спасатели завершили работы на шахте в ЛНР
Обновлено в 06:15
Хоккей
Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года
Среди главных фигурантов дела числятся нападающий "ястребов" Денис Зернов, главный тренер команды Боб Хартли, а также представитель медицинского штаба омичей Дмитрий Батушенко.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами
Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.
Обновлено в 11:37
Общество
Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области
По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Гаджеты
Китайцы готовят массовый выпуск смарт-очков
Обновлено в 06:55
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Экономика
Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla
Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
Обновлено в 14:06
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Политика
Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»
Китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири".
Обновлено в 06:02
Происшествия
Основатель WikiLeaks пожаловался в суд на вымогательство
Судебный иск за вымогательство 3 млн евро подал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на группу испанцев, сотрудников посольства Эквадора и эквадорского охранного агентства.
Обновлено в 12:55
Музыка
Анна Исаева рассказала о возвращении песен Юлии Началовой в iTunes
Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала поклонникам артистки радостную новость.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33