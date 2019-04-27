Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»Ридус 04:15

Ержан Максим с композицией «Adagio» получил 27,9% голосов, Валерий Кузаков с песней «Как молоды мы были» - 15,6%. Однако вскоре после финала стало известно, что Первый канал проверит результаты голосования, чтобы выяснить, не модерировалось ли оно в пользу одного из участников.
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«Первый канал» снял с эфира фильм про шоу «Голос.Дети» после скандала

РБК04:50

Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»

РИА Новости06:28

Первый канал снял с эфира документальный фильм про «Голос. Дети»

Lenta.ru05:54

Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос.Дети»

Комсомольская правда04:52

Фильм о конкурсе «Голос. Дети» не показали в эфире Первого канала

RT на русском09:48

Программа о шоу «Голос.Дети» не вышла в эфир после скандала

News.ru04:35

Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети»

ТАСС04:13
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено в 11:31
Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
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Футбол

«Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби

В 31-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала на своём стадионе «Шальке».
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Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Авто

Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля

Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.
Обновлено в 12:51
Общество

В Подмосковье в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер

Обновлено в 09:32
Футбол

Полузащитник «Анжи» Закиров продолжит карьеру в «Урале»

По информации Sport24, полузащитник «Анжи» Камиль Закиров продолжит карьеру в «Урале».
Обновлено в 14:05
Политика

Путин назвал единственный способ закончить конфликт в Донбассе

Российский лидер Владимир Путин назвал возможный способ, который поможет закончить конфликт на юго-востоке Украины, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:06
Хоккей

Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено в 13:43
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Футбол

«Динамо» и «Ахмат» не выявили победителя

Обновлено в 13:57
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:20
Происшествия

Российские спасатели завершили работы на шахте в ЛНР

Обновлено в 06:15
Хоккей

Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года

Среди главных фигурантов дела числятся нападающий "ястребов" Денис Зернов, главный тренер команды Боб Хартли, а также представитель медицинского штаба омичей Дмитрий Батушенко.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами

Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.
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Общество

Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области

По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
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Китайцы готовят массовый выпуск смарт-очков

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Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
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СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле

Обновлено в 12:00
Экономика

Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla

Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
Обновлено в 14:06
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Политика

Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»

Китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири".
Обновлено в 06:02
Происшествия

Основатель WikiLeaks пожаловался в суд на вымогательство

Судебный иск за вымогательство 3 млн евро подал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на группу испанцев, сотрудников посольства Эквадора и эквадорского охранного агентства.
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Анна Исаева рассказала о возвращении песен Юлии Началовой в iTunes

Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала поклонникам артистки радостную новость.
Обновлено в 07:01
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В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
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