Культура
Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»РИА Новости 06:28
Картина была анонсирована на сайте "Первого канала" на 10:15 мск субботы. Однако вместо нее поставили фильм о Блаженной Матроне Московской. Аналогичные фильмы об участниках конкурса в 2017 и 2018 годах выходили на следующий день после финала.
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