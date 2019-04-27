Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»РИА Новости 06:28

Картина была анонсирована на сайте "Первого канала" на 10:15 мск субботы. Однако вместо нее поставили фильм о Блаженной Матроне Московской. Аналогичные фильмы об участниках конкурса в 2017 и 2018 годах выходили на следующий день после финала.

Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»

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