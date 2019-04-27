Музыка

Дочь Алсу «победила» в шоу «Голос. Дети»Хорошие новости 04:43

История с Микеллой Абрамовой – дочерью Алсу, вышла очень некрасивая. Наставница девочки – Светлана Лобода оставила ее за бортом проекта еще пару недель назад, и это было справедливо.
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Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»

RT на русском06:08

«Первый канал» подтвердил начало проверки итогов голосования в «Голосе»

РБК07:08

Алсу и ее дочь ограничили доступ в соцсетях из-за скандала на «Голосе»

Газета.Ru07:00

Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос.Дети»

РИА Новости06:09

«Первый канал» проведет проверку итогов голосования шоу «Голос.Дети»

Эхо Москвы06:00

Иосиф Пригожин заявил, что 10-летняя дочь Алсу не покупала себе победу в шоу «Голос. Дети»

Вокруг ТВ07:05

Первый канал подтвердил проведение проверки итогов голосования на шоу «Голос. Дети»

ТАСС05:35
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Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины

Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Политика

Песков рассказал, когда состоится прямая линия с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится летом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 02:33
Политика

Медведев поручил выявить виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественных продуктов в нефтепровод «Дружба» в ходе поставок в Белоруссию и наказать виновных.
Обновлено в 06:25
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Футбол

Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы

Обновлено в 04:56
Кино

Скончалась актриса Элина Быстрицкая

Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия

Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибших

Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в Луганской народной республике (ЛНР) подняты на поверхность.
Обновлено в 06:46
Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Здоровье

В Приморье растет число не привитых против кори детей

В Приморском крае вызывает беспокойство ежегодный рост числа детей в возрасте от 1 года до 17 лет, не привитых против кори.
Обновлено вчера в 01:32
Происшествия

Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае назвали основную версию причины возгорания на территории завода «Красмаш».
Обновлено в 02:27
Происшествия

СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе

Обновлено в 06:54
Авто

В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8

Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено в 04:27
Политика

Путин назвал приговор Бутиной беспределом

"МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
Обновлено в 05:03
Политика

Путин рассказал, во сколько обойдется выдача паспортов жителям Донбасса

Российский лидер Владимир Путин заявил, что журналисты неверно посчитали затрату на выдачу российских паспортов украинским гражданам.
Обновлено в 05:33
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено вчера в 02:17
Политика

Путин заявил о желании подискутировать с Зеленским

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хотел бы подискутировать с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:09
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика

На форуме «Один пояс – один путь» подписано 283 документа на $64 млрд

Более 280 документов на $64 млрд долларов подписаны на форуме «Один пояс – один путь» в Пекине.
Обновлено в 05:53
Политика

Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ

Обновлено в 03:42
Футбол

«Спартак» покинут сразу два руководителя клуба

Как сообщает официальный сайт «красно-белых», клуб удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об уходе с занимаемых должностей.
Обновлено вчера в 08:29
Авто

Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе

Из СССР за несколько лет ввезли около 500 машинокомплектов, а тем временем шла неспешная, но упорная локализация производства, которая привела к тому, что с 1956 года все узлы, включая 50‑сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач для Варшав, стали делать в Польше.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Космос

«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено вчера в 12:26
Религия

Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих

В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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