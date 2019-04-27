Музыка
Дочь Алсу «победила» в шоу «Голос. Дети»Хорошие новости 04:43
История с Микеллой Абрамовой – дочерью Алсу, вышла очень некрасивая. Наставница девочки – Светлана Лобода оставила ее за бортом проекта еще пару недель назад, и это было справедливо.
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Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины
Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Политика
Песков рассказал, когда состоится прямая линия с Путиным
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится летом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 02:33
Политика
Медведев поручил выявить виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественных продуктов в нефтепровод «Дружба» в ходе поставок в Белоруссию и наказать виновных.
Обновлено в 06:25
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»
Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибших
Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в Луганской народной республике (ЛНР) подняты на поверхность.
Обновлено в 06:46
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Здоровье
В Приморье растет число не привитых против кори детей
В Приморском крае вызывает беспокойство ежегодный рост числа детей в возрасте от 1 года до 17 лет, не привитых против кори.
Обновлено вчера в 01:32
Происшествия
Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае назвали основную версию причины возгорания на территории завода «Красмаш».
Обновлено в 02:27
Происшествия
СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе
Обновлено в 06:54
Авто
В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8
Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено в 04:27
Политика
Путин назвал приговор Бутиной беспределом
"МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
Обновлено в 05:03
Политика
Путин рассказал, во сколько обойдется выдача паспортов жителям Донбасса
Российский лидер Владимир Путин заявил, что журналисты неверно посчитали затрату на выдачу российских паспортов украинским гражданам.
Обновлено в 05:33
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено вчера в 02:17
Политика
Путин заявил о желании подискутировать с Зеленским
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хотел бы подискутировать с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:09
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика
На форуме «Один пояс – один путь» подписано 283 документа на $64 млрд
Более 280 документов на $64 млрд долларов подписаны на форуме «Один пояс – один путь» в Пекине.
Обновлено в 05:53
Политика
Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ
Обновлено в 03:42
Футбол
«Спартак» покинут сразу два руководителя клуба
Как сообщает официальный сайт «красно-белых», клуб удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об уходе с занимаемых должностей.
Обновлено вчера в 08:29
Авто
Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе
Из СССР за несколько лет ввезли около 500 машинокомплектов, а тем временем шла неспешная, но упорная локализация производства, которая привела к тому, что с 1956 года все узлы, включая 50‑сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач для Варшав, стали делать в Польше.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Космос
«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной
Обновлено вчера в 12:26
Религия
Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих
В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05