Культура
Первый канал провел проверку результатов шоу «Голос. Дети»Актуальные Новости 27 апреля в 07:27
Скандал развернулся в Сети после финала проекта, где победу одержала дочь певицы Алсу.
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Первый канал проверит результаты зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети»
RT на русском27 апреля в 13:42
Первый канал подтвердил проведение проверки итогов голосования на шоу «Голос. Дети»
ТАСС27 апреля в 05:35
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