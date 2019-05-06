Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»RuNews24.ru вчера в 14:59
Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией. Тем не менее, подчеркнуто, что сейчас ведутся консультации с компанией Talpa, которую держат в курсе хода проверки.
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И это меня трогает. Я вижу, когда талантлив человек, я копаю глубже, узнаю о нем большем, чем о нем показывают по телевизору.
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Любовь Успенская назвала фейком слухи о засекречивании итогов проверки шоу «Голос. Дети»
Народные новостивчера в 14:36
Директор Алсу опроверг слухи о засекреченном расследовании по итогам шоу «Голос. Дети»
Интерфаксвчера в 06:56
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