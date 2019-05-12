Шоу-бизнес

Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»RuNews24.ru вчера в 14:59

Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией. Тем не менее, подчеркнуто, что сейчас ведутся консультации с компанией Talpa, которую держат в курсе хода проверки.
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Любовь Успенская
И это меня трогает. Я вижу, когда талантлив человек, я копаю глубже, узнаю о нем большем, чем о нем показывают по телевизору.
— Любовь Успенская, певицаПолитика Сегодня вчера в 12:52

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Любовь Успенская назвала фейком слухи о засекречивании итогов проверки шоу «Голос. Дети»

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Директор Алсу опроверг слухи о засекреченном расследовании по итогам шоу «Голос. Дети»

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«Первый канал» ответил на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

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СМИ: муж Алсу просит засекретить результаты проверки голосования финала шоу «Голос. Дети»

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Семья Алсу не требует засекретить итоги проверки шоу «Голос. Дети»

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Первый канал отреагировал на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

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Муж Алсу просит засекретить результаты проверки финала шоу «Голос. Дети»

StarHit.ruвчера в 07:00
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В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
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Происшествия

Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Общество

В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы

У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании.
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Экономика

В России перестали чеканить копейки

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Кино

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Авто

Бензиновые и дизельные автомобили запретят в Амстердаме

Амстердамские власти представили план мероприятий, согласно которому через 11 лет введут полный запрет на въезд в город автомобилям и мотоциклам с традиционными ДВС.
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Гаджеты

Производители показали рекламные плакаты смартфона Honor 20

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Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Автоспорт

Хэмилтон победил на Гран-при Испании, Квят заработал два очка

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на 9-м месте, заработав два очка в свой актив.
Обновлено вчера в 10:50
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

В свою очередь курс евро подрос на 32 копейки – до 73,46 рубля.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов

Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
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Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Общество

В МГУ опровергли миф о том, что ломать ветки сирени полезно

Что касается сирени, то после цветения необходимо обрезать завязавшиеся семена.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Общество

Голикова выступила против сокращения майских праздников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено вчера в 20:26
Политика

В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
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Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Культура

Форум «Таврида 5.0» открылся в Крыму в новом формате

В Крыму 12 мая стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида 5.0».
Обновлено вчера в 15:04
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает с 15 мая

Свердловская РЭК утвердила стоимость проезда в размере 32 рублей.
Обновлено 10 мая в 09:04
Технологии

«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
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Футбол

«Ливерпуль» может приобрести Брандта

Сообщается, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп является инициатором возможного перехода Брандта.
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Авто

Британские инженеры построили пикап из Honda из Civic Type R

Автомобиль Honda Civic Type R Pickup Truck был построен на производственной площадке в Великобритании, в рамках концептуального проекта под названием "Honda Project P".
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Армия и оружие

В Латвии стартуют военные учения НАТО

Пресс-служба Национальных вооружённых сил Латвии сообщила, что 13 мая в республике стартуют военные учения НАТО Summer Shield XVI.
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Происшествия

Кузбассовец погиб на трассе под колёсами легковушки

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Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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