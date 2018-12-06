Музыка
Первый канал пригласит рэперов на «новогодний огонек»
Первый канал пригласит рэперов на «новогодний огонек»Телеканал 360°20:00
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст собирается пригласить российских рэп-исполнителей на «новогодний огонек», сообщило РИА «Новости». Однако он не уточнил, кого именно хотят привлечь к съемкам шоу.
Телеканал 360°20:00
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Музыка
Друг Хворостовского рассказал о последней мечте певца
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Компания Google опубликовала рейтинг наиболее популярных у россиян видео на YouTube в 2018 году.
Обновлено в 14:02
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Группа «Вельвет» выпустила сингл и анонсировала альбом
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Серия концертов под управлением Гергиева началась в Берлине в преддверии «Русских сезонов»
Серия выступлений Берлинского филармонического оркестра началась в пятницу в Берлине под управлением российского дирижера Валерия Гергиева.
Обновлено в 14:55