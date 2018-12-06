Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст собирается пригласить российских рэп-исполнителей на «новогодний огонек», сообщило РИА «Новости». Однако он не уточнил, кого именно хотят привлечь к съемкам шоу.

Первый канал пригласит рэперов на «новогодний огонек»

Музыка Музыка Друг Хворостовского рассказал о последней мечте певца Дирижёр и друг оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончавшегося год назад, Константин Орбелян рассказал ТАСС о последней мечте артиста — поучаствовать в записи оперы Джузеппе Верди "Риголетто".

Музыка Музыка Клип Гребенщикова «Бой-Баба» набирает популярность на YouTube «Аквариум» выпустил клип на новую песню. В четверг, 7 декабря, группа «Аквариум» представила клип на свою песню «Бой-Баба».

Музыка Музыка Рушана Валиева из Башкирии вышла в следующий раунд шоу «Голос»

Музыка Музыка YouTube назвал самые популярные у россиян видео в 2018 году Компания Google опубликовала рейтинг наиболее популярных у россиян видео на YouTube в 2018 году.

Музыка Музыка Бурятский певец выпустил песню о Таиланде Чингис Ли выпустил новую песню «Улетай в Тай». Автором текста и музыки стал московский поэт Кристиан Рувье, концертный директор певца.

Музыка Музыка LP показала эмоциональные песни в «Heart to Mouth» Релиз нового альбома певицы LP "Heart to Mouth" состоялся 7 декабря 2018 года.

Музыка Музыка «Крематорий» собрал ранние песни в «Antiquus» В пластинку, изданную Первым музыкальным издательством, вошло 17 треков, большая часть которых была написана лидером группы Арменом Григоряном в начале 80-х и частично издана на ранних акустических записях "Крематория".

Музыка Музыка Рэперов назвали торчками и попросили не пускать в Екатеринбург

Музыка Музыка Вдова Иосифа Кобзона поддержала Валерию на концерте в Доме музыки Буквально на днях супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина - певица Валерия - дала концерт в Московском международном Доме музыки.

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Музыка Музыка Болезнь Александра Серова привела к отмене концерта

Музыка Музыка Бойцовский клуб в клипе The Prodigy «Timebomb Zone» Группа The Prodigy выпустила клип на песню «Timebomb Zone» с последнего альбома «No Tourists». Режиссером видео выступил Пако Ратерта.

Музыка Музыка Умер лидер британской рок-группы Buzzkocks Пит Шелли

Музыка Музыка Группа «Вельвет» выпустила сингл и анонсировала альбом Новую пластинку анонсировала в инстаграме солистка "Вельвета" Катя Белоконь.В песне лирическая героиня обращается к своему возлюбленному, в отношениях с которым переживает сложный период.