Музыка

Первый канал пригласит рэперов на «новогодний огонек»
Телеканал 360°
вчера в 20:00

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст собирается пригласить российских рэп-исполнителей на «новогодний огонек», сообщило РИА «Новости». Однако он не уточнил, кого именно хотят привлечь к съемкам шоу.
Телеканал 360°вчера в 20:00
с чего всё началось

На «новогодний огонек» на Первом канале пригласят рэперов

Первый канал планирует начать приглашать рэперов на свои "новогодние огоньки", заявил РИА Новости гендиректор телеканала Константин Эрнст.
РИА Новостивчера в 19:11

Подробнее о событии

Первый канал планирует пригласить на «Новогодние огоньки» российских рэперов

Эхо Москвы05:30

Рэперов пригласят на «Новогодний огонек» на Первом канале

Коммерсантъ02:59

Эрнст пообещал пригласить рэперов на «Новогодний огонек»

РБК02:39

Рэперов позовут на «голубые огоньки». Но они там уже были

Телеканал 360°03:20

Первый канал решил позвать рэперов на «Голубой огонек»

Газета.Ruвчера в 20:51

На «новогодний огонек» на Первом канале пригласят рэперов

РИА Новостивчера в 19:11

Рэперов позвали на новогодний «огонек» на Первом канале

Рамблер06 декабря в 15:36
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Рэперов назвали торчками и попросили не пускать в Екатеринбург

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«Машина времени» не утерпела с выпуском альбома

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