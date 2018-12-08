Первый канал планирует начать приглашать рэперов на свои "новогодние огоньки", заявил РИА Новости гендиректор телеканала Константин Эрнст.

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст собирается пригласить российских рэп-исполнителей на «новогодний огонек», сообщило РИА «Новости». Однако он не уточнил, кого именно хотят привлечь к съемкам шоу.

Первый канал пригласит рэперов на «новогодний огонек»

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