Культура
Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»Культуромания вчера в 01:13
Ведущий шоу Дмитрий Нагиев и пресс-служба Первого канала не стали давать комментариев о предстоящем действии. Ранее вокруг финала шестого сезона шоу разгорелся скандал из-за аномально высокого зрительского голосования в пользу участвовавшей в шоу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
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Спецвыпуск шоу «Голос. Дети»: будет ли поставлена точка в скандале и выйдет ли на сцену дочка Алсу
Комсомольская правда23 мая в 18:38
Специальный выпуск «Голос. Дети» прояснит ситуацию с победителем шоу
Московский Комсомолец23 мая в 17:33
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Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекций
Сотрудники Роспотребнадзора дали порядка 52 тысяч консультаций с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщается на сайте ведомства.
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Футбол
Комличенко помог «Младе» выйти в плей-офф за место в Лиге Европы
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