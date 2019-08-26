Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между командами Шотландии и России. Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала. Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября в Глазго.

Первый канал покажет матч сборных Шотландии и России

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