Футбол
ProstoProSportПервый канал покажет матч сборных Шотландии и России
Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между командами Шотландии и России. Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала. Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября в Глазго.
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«Первый канал» покажет матч отборочного этапа Евро-2020 Шотландия — Россия в прямом эфире
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