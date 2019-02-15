Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программахREGNUM 04:00

Александра Друзя, сообщает 15 февраля дирекция общественных связей телеканала. «Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.

Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах

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