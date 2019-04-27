Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»iReactor 01:22

Ранее iReactor сообщал, Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в интервью журналистам РБК пообещал разобраться с ситуацией вокруг победы дочери Алсу в шоу «Голос».
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Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 13:14

Эрнст высказался о скандале с дочерью Алсу на «Голосе»

Газета.Ru06:41

Эрнст: «Нельзя позволить, чтобы на честность „Голоса“ была брошена тень»

BFM.ru08:41

На слух и счет

Российская газета12:50

Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу «Голос. Дети»

ТАССвчера в 12:54

Эрнст пообещал выяснить причину необычных итогов голосования на «Голосе»

РБКвчера в 12:25

Эрнст пообещал разобраться с подсчетом голосов в финале конкурса «Голос. Дети»

Интерфаксвчера в 13:25
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Обновлено в 12:04
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу

В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено вчера в 00:37
Общество

Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве

Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в Кубке Франции

Обновлено в 03:23
Происшествия

Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге

В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».
Обновлено в 15:01
Политика

Указ о выдаче паспортов РФ в Донбассе требуют отменить в Раде

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требует, чтобы Россия отменила указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 10:14
Футбол

Киевское «Динамо» вдевятером обыграло «Львов» в чемпионате Украины

Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве победили "Львов" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 14:44
Авто

Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»

У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Гаджеты

На официальных изображениях показали складной смартфон Moto RAZR 2019

На просторах Сети оказались обнародованы официальные изображения складного смартфона Moto RAZR 2019 от компании Motorola.
Обновлено в 06:12
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Политика

Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры

СМИ сообщили о расписке, которая имеется у экс-бойфренда Юлии Началовой Александра Фролова, которая дает ему возможность претендовать на половину квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы, пишет Starhit со ссылкой на отца Началовой Виктора.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом

В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар.
Обновлено в 14:15
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Автоспорт

Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана

Обновлено в 12:46
Здоровье

Один день из жизни скорой: репортаж с дежурства сыктывкарской «неотложки»

В честь праздника корреспондент портала PG11.ru отправился вместе с врачами «неотложки» на дежурство, чтобы посмотреть, как им приходится спасать жизни людей.
Обновлено в 04:20
Футбол

Манчестер Юнайтед — Челси 1:1

Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Происшествия

У Boeing 767 в небе загорелся двигатель

У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Игры

Фаталити за всю историю Mortal Kombat собрали в одном видео

Команда IGN выпустила на своем канале видеоролик, в котором собрали все фаталити из игр вселенной Mortal Kombat — от первой до недавно дебютировавшей 11-й части.
Обновлено в 11:46
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Аудиторы проверят аккаунты Киркорова, Королевой и других звезд из-за шумихи вокруг финала шоу «Голос.Дети»

Аудиторам предстоит проанализировать все документы от компании-оператора, которая проводила голосование, сравнить плотность подачи голосов по времени, а также выяснить, мог ли пиар некоторых селебрити в соцсетях настолько эффективно повлиять на победу Абрамовой.
Обновлено в 14:08
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России

Обновлено в 14:21
Политика

В Казахстане девять человек претендуют на пост президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана завершила приём заявлений от желающих стать кандидатом в президенты Казахстана, документы подали девять человек.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре нашли чемодан с останками жертв маньяка

Полицейские на Кипре обнаружили в ядовитом озере Коккинопезоула чемодан с останками женщин и девочек.
Обновлено в 13:11
Спорт

12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Происшествия

На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться

Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Происшествия

В доме рэпера Гуфа случился пожар

Жилище соседа 39-летнего артиста полностью сгорело. По слухам, пожар начался из-за невнимательности знакомого Гуфа.
Обновлено в 09:46
Общество

В некоторых регионах устроители шествия «Бессмертный полк» уже распределили места между предприятиями и организациями

В некоторых российских регионах устроители шествия "Бессмертный полк" уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 14:01
Авто

Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
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