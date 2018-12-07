с чего всё началось

«Первый канал» объяснил недобросовестной работой стрингеров на Украине появление жителя Белоруссии в сюжете о годовщине майдана.

«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана

Общество Общество Мосгорсуд сократил арест Льву Пономареву до 16 суток Мосгорсуд подтвердил вину в административном правонарушении 77-летнего председателя правозащитной организации «За права человека» Льва Пономарева, но снизил срок наказания до 16 суток ареста.

Общество Общество Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко пояснил, что эти "новые" фотографии были сделаны в тот же период, что и предыдущие (где Цеповяз ест крабов) - в 2015-2017 годах, передает радиостанция "Говорит Москва".

Общество Общество Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям

Общество Общество В аэропорту Пулково открылся капсульный отель Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково Отель находится в общей зоне терминала. В отеле размещаются 13 индивидуальных капсул.

Общество Общество Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы»

Общество Общество В Нижнем Новгороде отменили концерт панк-группы «Френдзона» Концерт панк-группы "Френдзона", запланированный на 7 декабря, отменен в Нижнем Новгороде, сообщается в социальной сети "ВКонтакте" на странице группы.

Общество Общество В России хотят ввести регистрацию телефонов по номеру IMEI Не разрешены для работы в российских сетях сотовой связи телефоны, не прошедшие регистрацию, утраченные или похищенные, имеющие неуникальный IMEI, а также те устройства, которым производитель не присвоил IMEI.

Общество Общество Власти Башкирии и БСК договорились о сырьевой базе для компании Власти Башкирии и "Башкирская содовая компания" (БСК) урегулировали вопрос о сырьевой базе для предприятия.

Общество Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю елку

Общество Общество Бывшая жена Джигарханяна подала иск на 3 млн рублей

Общество Общество В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити».

Общество Общество Памятник писателю Чингизу Айтматову установили в Москве Памятник расположен в сквере имени Ч.Айтматова на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе, его установка приурочена к 90-летию со дня рождения писателя.

Общество Общество На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню Эйфелева башня будет закрыта для посетителей целый день в субботу, 8 декабря, в связи с акцией "желтых жилетов", которая пройдет в Париже в этот день.

Общество Общество В Москве началась реставрация Северного речного вокзала Власти Москвы приступили к реставрации Северного речного вокзала.