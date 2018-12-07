Общество

«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана
Ведомости
07:02

«Первый канал» объяснил недобросовестной работой стрингеров на Украине появление жителя Белоруссии в сюжете о годовщине майдана.
Ведомости07:02
с чего всё началось
Ранее блогер Илья Варламов обратил внимание
, что в сюжете «Первого канала» появляется молодой человек, которого журналисты называют участником евромайдана Кириллом Чубенко, но который на самом деле является белорусом Виталием Юрченко.
Ведомости07:02

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Первый канал извинился за белоруса, выданного за украинца в сюжете о Майдане

Взгляд.ру07:08

«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана

Ведомости07:02

«Первый канал» российского телевидения признал ошибку в сюжете о годовщине Евромайдана на Украине и извинился

Эхо Москвы07:00

«Первый канал» извинился за сюжет, где белорус «сыграл» участника «Евромайдана»

URA.Ru07:36

Белорус рассказал, как стал украинцем в сюжете «Первого канала» о Майдане

Znak.com06:46

Первый канал сожалеет об ошибке в сюжете о годовщине «майдана»

ТАСС05:42

Первый канал извинился за выданного за украинца на Майдане белоруса

Lenta.ru06:40
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Общество

Появились новые фотографии разгульной жизни Цеповяза в колонии

Обновлено в 08:02
Общество

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Обновлено в 07:54
Общество

Во Франции в преддверии протестов изъяли самодельные бомбы

Правоохранительные органы Франции в преддверии субботних акций протеста изъяли на юге страны 28 коктейлей Молотова и три самодельных взрывных устройства, говорится в совместном коммюнике префекта полиции департамента Тарн и Гарона и прокурора города Монтобан.
Обновлено в 07:56
Общество

Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям

Проблему пьяных свиристелей обнаружил Биологический музей имени Тимирязева.
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Общество

В Москве открыли памятник Чингизу Айтматову

7 декабря в Москве был открыт памятник известному советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову.
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Путешествия

В «Пулково» открылся капсульный отель

Капсульный отель Aerosleep открылся в петербургском аэропорту "Пулково", сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, управляет аэропортом).
Обновлено в 07:59
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю елку

Обновлено в 07:58
Здоровье

Уровень выявления онкологии на ранней стадии достиг 56% в России

«За период с 2012 года благодаря внедрению активного онкопоиска в рамках диспансеризации уже 56% всех злокачественных новообразований были выявлены у россиян на ранних — первой и второй стадиях», — цитирует министра «РИА Новости».
Обновлено в 07:40
Общество

Десятилетний жонглер из Приморья попал в Книгу рекордов России

Обновлено в 07:34
ЖКХ

В районе Карелии ввели режим ЧС из-за отсутствия топлива в котельных

"На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, учитывая отрицательную температуру воздуха и ожидаемое похолодание до минус 7 — минус 8 градусов, администрация Лоухского района постановляет ввести с 0.00 мск 7 декабря на территории муниципального образования режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения", — заявили в районной администрации.
Обновлено в 07:53
Общество

Собянин пообещал благоустроить малые переулки в центре Москвы

Работы по благоустройству должны коснуться не только туристических улиц Москвы, но и маленьких переулков в историческом центре города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено в 07:45
Общество

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В Мосгорсуд поступило ходатайство уполномоченного при президенте России по правам человека Татьяны Москальковой об освобождении правозащитника Льва Пономарева.
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Общество

Эрмитаж покажет «живые картины» в день своего основания

Государственный Эрмитаж подготовил к своему традиционному музейному празднику, который ежегодно отмечается 7 декабря в день святой Екатерины, программу мероприятий для зрителей с открытием выставок и показом на Дворцовой площади "живой картины" британского художника и режиссера Марты Файнс.
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Общество

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Общество

В метро Москвы появилась онлайн-библиотека

Виртуальная книжная полка разместилась в переходе между станциями «Пушкинская» и «Чеховская», сообщается на портале мэра Москвы.
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Евромайдан
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