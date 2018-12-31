Происшествия
Первый канал изменит сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске
Первый канал изменит сетку вещания из-за трагедии в МагнитогорскеГазета.Ru09:47
Первый канал изменит 31 декабря, в понедельник, сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске. Об этом рассказали в специальном выпуске новостей. В частности, в 21.00 мск в эфир выйдет специальный выпуск программы "Время".
Газета.Ru09:47
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