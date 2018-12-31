В понедельник, 31 декабря, Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии, которая произошла рано утром в Магнитогорске.

Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

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