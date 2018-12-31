Происшествия

Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске
Рязанский городской сайт
09:49

В понедельник, 31 декабря, Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии, которая произошла рано утром в Магнитогорске.
Рязанский городской сайт09:49

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Из-за трагедии в Магнитогорске 31 декабря Первый канал изменил сетку вещания

Комсомольская правда15:25

Каналы меняют сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

News.ru11:37

Федеральные каналы меняют сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

URA.Ru11:25

Телеканалы начали менять сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

Rambler News Service10:17

Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

Рязанский городской сайт09:49

Первый канал изменит сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

Газета.Ru09:47

Российские телеканалы начали менять сетку вещания после взрыва в Магнитогорске

DP.RU10:52
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