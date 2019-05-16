Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»РБК 07:28
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
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