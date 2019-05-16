Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»РБК 07:28

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
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Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

РИА Новости11:43

Неожиданное решение Первого канала касается результатов финала шестого сезона проекта «Голос. Дети»

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Коммерсантъ07:43

Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети»

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РБК10:19

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