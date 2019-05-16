Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»РБК 07:28

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
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Специалист Group-IB рассказал о схеме накрутки голосов в «Голос. Дети»

РБК09:30

После скандала на «Голосе» изменят систему голосования

Lenta.ru09:45

Лобода не стала комментировать аннулирование результатов голосования шоу «Голос. Дети»

ТАСС08:55

«Первый канал» аннулировал результаты «Голос.Дети» из-за накруток

Ведомости07:30

Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»

РИА Новости08:29

«Первый канал» аннулировал результаты финала шоу «Голос.Дети»

Коммерсантъ07:43

Результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» аннулированы

RT на русском09:30
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Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика

Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Культура

Нагиев рассказал, что будет дальше с шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией

Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Футбол

«Реал» и Мохамед Салах начали переговоры о переходе

Французский журналист Филипп Карайон в эфире Canal+ сообщил, что переговоры на данный момент находятся на начальной стадии, но вероятность перехода высока, потому что "Реал" следит за футболистом с 2017 года.
Обновлено в 05:25
Авто

Показан интерьер нового Volkswagen Golf

В своём корпоративном отчёте компания Volkswagen опубликовала два скетча хэтчбека Golf восьмого поколения.
Обновлено вчера в 06:49
Политика

В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:32
Футбол

Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезона

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Юрай Венглош.
Обновлено в 09:30
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Музыка

Дочь Алсу спела о любви с побежденным на «Голосе» Ержаном Максимом

Дочь Алсу Микелла Абрамова, победившая в шоу "Голос", и финалист проекта Ержан Максим записали совместную песню, пишет Lenta.ru.
Обновлено в 03:36
Общество

Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань

В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
ЖКХ

В первом чтении ГД приняла новый порядок расчета платы за отопление

Законопроект, который предусматривает введение нового порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах, Государственная дума РФ приняла в первом чтении.
Обновлено в 06:58
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье

В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Музыка

Лазарев вступает в борьбу на «Евровидении»

Обновлено вчера в 17:15
Футбол

Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Гаджеты

Выпущена первая в мире карта microSD на 1 Тб

Обновлено в 04:14
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Происшествия

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция задержала 70 человек в ходе протестов против строительства храма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:43
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Общество

Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев

Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева озвучила плюсы большой разницы в возрасте с мужем

Лера рассказала, что в большой разнице в возрасте между супругами есть множество преимуществ.
Обновлено в 03:54
Финансы

Чистый отток капитала из России за четыре месяца вырос до $34,7 млрд

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - апреле 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $34,7 млрд.
Обновлено в 09:25
Хоккей

Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» победить «Сан-Хосе»

Обновлено в 02:11
Финансы

ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Технологии

«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье

К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
Футбол

Дело «Манчестер Сити» передано в арбитражную палату УЕФА

Дело «Манчестер Сити» по возможному нарушению правил финансового fair play передано в арбитражную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК).
Обновлено в 04:50
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
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