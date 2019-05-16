Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированыГазета.Ru вчера в 13:46
После объявления итогов зрительского голосования, в ходе которого с результатом 56,5% победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, в адрес Первого канала, по которому транслировалась программа, и самой юной певицы посыпалась критика.
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Развитие скандала с «Голос.Дети»: Первый канал аннулировал итоги финала
НовостиВолгограда.рувчера в 08:19
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В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
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Советник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал заявление об увольнении.
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На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
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Армия и оружие
Ямальские поисковики завершили экспедицию «Вахта Памяти»
На ежегодной межрегиональной Вахте памяти «Еланский плацдарм» в Ростовской области работали поисковики из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Мордовии, Республики Крым, Ростовской области.
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Обновлено вчера в 15:16
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Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
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Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Транспорт
Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов
На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
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Два самолета столкнулись в аэропорту Праги
В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
США испытали две сверхмощные бомбы
ВВС США разместили в сети видеоролик, на котором запечатлено новое испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 13:10
Хоккей
Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ
По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
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Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
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Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный пресс
На снимке 49-летняя знаменитость показала идеальный пресс, ставший причиной зависти для многих её более молодых подписчиц.
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