Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированыГазета.Ru вчера в 13:46

После объявления итогов зрительского голосования, в ходе которого с результатом 56,5% победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, в адрес Первого канала, по которому транслировалась программа, и самой юной певицы посыпалась критика.
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«Первый канал» аннулировал результаты финала шоу «Голос.Дети»

Коммерсантъвчера в 07:43

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 14:33

Джазмен Сергей Жилин назвал загадкой события после накрутки на «Голосе»

РБКвчера в 10:19

«Первый канал» аннулировал результат голосования финального этапа шоу «Голос.Дети»

Эхо Москвы00:30

Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети»

ТАССвчера в 07:31

Развитие скандала с «Голос.Дети»: Первый канал аннулировал итоги финала

НовостиВолгограда.рувчера в 08:19

Результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» аннулированы

RT на русскомвчера в 09:30
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Музыка

Лазарев прошел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Обновлено в 06:32
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Театры

Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета

Обновлено в 07:34
Политика

Пушков прокомментировал отставки Климкина и Турчинова

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новости об отставке главы МИД Украины Павла Климкина и секретаря СНБО Александра Турчинова.
Обновлено в 11:45
Общество

В Перми снова затопило арт-объект «Счастье не за горами»

В Перми вновь затопило нижнюю часть городской набережной. При этом в воде оказался знаменитый арт-объект "Счастье не за горами".
Обновлено в 04:47
Здоровье

Врачи дали рекомендации дачникам-гипертоникам

Дачникам, страдающим гипертонией, следует при работе в огороде избегать неудобных поз и не стремиться сделать все дела за один день.
Обновлено в 12:03
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Политика

Советник Порошенко Бирюков подал в отставку

Советник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал заявление об увольнении.
Обновлено в 12:45
Политика

Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов

Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Политика

На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ

Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Ямальские поисковики завершили экспедицию «Вахта Памяти»

На ежегодной межрегиональной Вахте памяти «Еланский плацдарм» в Ростовской области работали поисковики из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Мордовии, Республики Крым, Ростовской области.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Обновлено вчера в 15:16
Общество

Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
Обновлено в 10:56
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 12:58
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе

В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Транспорт

Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов

На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту Праги

В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

США испытали две сверхмощные бомбы

ВВС США разместили в сети видеоролик, на котором запечатлено новое испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 13:10
Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный пресс

На снимке 49-летняя знаменитость показала идеальный пресс, ставший причиной зависти для многих её более молодых подписчиц.
Обновлено в 11:27
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