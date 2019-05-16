Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»Российская газета вчера в 07:56

Уточняя: "промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие", повлиявшее на итоги шоу. Окончательный итог проверки будет обнародован, как и объявлялось ранее, к концу текущего месяца.
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Нового финала шоу «Голос. Дети» не будет

Комсомольская правда15:00

«Первый канал» аннулировал результат голосования финального этапа шоу «Голос.Дети»

Эхо Москвы00:30

Результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» аннулированы

RT на русскомвчера в 09:30

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 11:43

Джазмен Сергей Жилин назвал загадкой события после накрутки на «Голосе»

РБКвчера в 10:19

Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети»

ТАССвчера в 07:31

Рита Дакота осудила Первый канал за пересмотр итогов 6-го сезона шоу «Голос. Дети»

Вокруг ТВвчера в 20:01
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Происшествия

Видео крушения истребителя F-16 попало в Сеть

Обновлено в 08:36
Происшествия

Учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых погибла в ДТП на Кубани

В Краснодарском крае в ДТП погибла учительница первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина.
Обновлено в 15:48
Кино

Закончилась 12-летняя история «Теории большого взрыва»

Недавно 43-летний Галэки и сам стал отцом - первенца актеру подарила его 21-летняя девушка Элейна Мейер.
Обновлено в 13:52
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 10:34
Происшествия

Полиция задержала мать девочки, оставленной в московской поликлинике

Обновлено в 15:42
Общество

Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 12:09
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг нарушение инструкций пилотами SSJ-100

«Аэрофлот» заявляет о несоответствии действительности информации, распространяемой СМИ, о нарушении инструкций экипажем рейса SU1492 при заходе на посадку в Шереметьево.
Обновлено в 14:42
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Политика

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
Обновлено в 10:00
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Кино

Первый трейлер фильма «Зулейха открывает глаза» уже в сети

Обновлено в 10:41
Происшествия

Россиянина арестовали за перевод боевикам ИГ 50 миллионов рублей

В Москве суд арестовал уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, перечислившего 50 миллионов рублей «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Культура

Скончался американский писатель Герман Воук

Американский писатель Герман Воук умер на 103 году жизни, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на литературного агента автора.
Обновлено в 15:35
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика

Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Суд арестовал еще восемь участников акций против храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео

В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
Обновлено в 11:03
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы

В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено в 14:00
Музыка

Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»

Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

В Алеппо состоялся обмен девяти боевиков на 10 граждан Сирии

Обновлено в 15:07
Авто

Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России

В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Авто

Audi отзывает в России модель Q5 из-за проблем с тормозами

В сервисном центре на Audi Q5, попавших под отзыв, будет проверен главный тормозной цилиндр и при необходимости заменен.
Обновлено в 10:32
Экономика

В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".
Обновлено в 15:22
Общество

В Петербурге проверили готовность спасательных служб к летнему сезону

В Санкт-Петербурге проверили готовность спасательных служб к летнему сезону, сообщает ФАН.
Обновлено в 14:23
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