Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»Российская газета вчера в 07:56
Уточняя: "промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие", повлиявшее на итоги шоу. Окончательный итог проверки будет обнародован, как и объявлялось ранее, к концу текущего месяца.
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Рита Дакота осудила Первый канал за пересмотр итогов 6-го сезона шоу «Голос. Дети»
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