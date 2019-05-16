Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированыГазета.Ru вчера в 13:46

После объявления итогов зрительского голосования, в ходе которого с результатом 56,5% победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, в адрес Первого канала, по которому транслировалась программа, и самой юной певицы посыпалась критика.
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Первый канал аннулировал результат финала шоу «Голос.Дети»

Известиявчера в 19:57

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 14:33

Результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» аннулированы

RT на русскомвчера в 09:30

Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети»

ТАССвчера в 07:31

«Первый канал» аннулировал результаты «Голос.Дети» из-за накруток

Ведомостивчера в 07:30

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

РБКвчера в 07:28

«Первый канал» аннулировал результаты финала шоу «Голос.Дети»

Коммерсантъвчера в 07:43
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Религия

Вслед за Екатеринбургом протесты против застройки парков начались в других городах России

Нижний Новгород: Церковь отнимает скверы По примеру Екатеринбурга выступают против строительства часовни в сквере памяти погибшим милиционерам на улице Прыгунова жители Нижнего Новгорода.
Обновлено в 08:25
Транспорт

Столичным водителям посоветовали отложить поездки до 20:00

ЦОДД в своем Twitter просит столичных водителей отложить поездки на машинах до 20:00 и-за плотного дорожного движения в сторону области.
Обновлено в 11:25
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения

Обновлено вчера в 17:14
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Политика

Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС

Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено вчера в 11:25
Транспорт

Открыт участок московской Северо-Восточной хорды в районе Метрогородок

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:46
Общество

Новые правила техосмотра приняли депутаты Госдумы

Законопроект, прописывающий новые правила, успешно прошел второе чтение.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Обновлено вчера в 15:16
Политика

Дмитрий Медведев проведет совещание по нацпроекту в Ростове

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу, 17 мая, в Ростове-на-Дону совещание о ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Садальский на два с лишним месяца вынужден отказаться от алкоголя

Обновлено в 03:54
Происшествия

СМИ получили доклад Росавиации о действиях пилотов сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 11:40
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Транспорт

Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов

На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Космос

Американский модуль МКС может стать непригодным для сна

Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

Пешеходный переход рухнул на федеральной трассе под Тюменью

Надземный пешеходный переход обрушился на 12-м километре федеральной трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Тюменской области.
Обновлено в 06:04
Экономика

«Мегафон» пока не видит предпосылок для делистинга с Мосбиржи

"Мегафон" пока не принял решение о делистинге с Московской фондовой биржи, сейчас не видит для этого предпосылок.
Обновлено в 09:36
Политика

Россию не пригласили на инаугурацию Зеленского

Обновлено в 11:14
Происшествия

Следствие просит продлить арест экс-министру Абызову

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Как сообщили в суде, следствие ходатайствует о продлении срока содержания Абызова под стражей в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела до 25 июля 2019 года.
Обновлено в 09:29
Автоспорт

Даниил Квят: меня радует прогресс Toro Rosso в квалификации

Обновлено в 10:10
Политика

Матвиенко обсудила с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила тему Идлиба на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Обновлено в 11:25
Политика

Лавров рассказал об ответе России на выход США из договора РСМД

2 февраля глава Белого дома подписал указ о приостановлении выполнения договора РСМД, а 4 марта президент РФ Владимир Путин приостановил участие России в соглашении.
Обновлено в 09:09
Политика

Комитет министров Совета Европы выступил за возвращение России в ПАСЕ

Комитет министров Совета Европы на заседании в Хельсинки выступил за восстановление полноценного сотрудничества с Россией.
Обновлено в 08:34
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Общество

В Мурманске нашли свалку воинских надгробий

В Мурманске на Верхнеростинском шоссе возле строения №55 горожане обнаружили целую свалку старых надгробий с воинских захоронений, оставшихся после реконструкции большого мемориала в Долине Славы, в 70 километрах от областного центра.
Обновлено в 07:18
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