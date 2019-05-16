Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»Российская газета 16 мая в 07:56
Уточняя: "промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие", повлиявшее на итоги шоу. Окончательный итог проверки будет обнародован, как и объявлялось ранее, к концу текущего месяца.
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За дочь Алсу голосовали боты. Результаты детского «Голоса» аннулировали, но что мы знаем о расследовании?
Телеканал 360°16 мая в 14:10
«Первый канал» аннулировал результат голосования финального этапа шоу «Голос.Дети»
Эхо Москвывчера в 00:30
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