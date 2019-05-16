Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»Российская газета 16 мая в 07:56

Уточняя: "промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие", повлиявшее на итоги шоу. Окончательный итог проверки будет обнародован, как и объявлялось ранее, к концу текущего месяца.
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Результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» аннулированы

RT на русском16 мая в 09:30

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

РИА Новости16 мая в 14:33

За дочь Алсу голосовали боты. Результаты детского «Голоса» аннулировали, но что мы знаем о расследовании?

Телеканал 360°16 мая в 14:10

Джазмен Сергей Жилин назвал загадкой события после накрутки на «Голосе»

РБК16 мая в 10:19

Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети»

ТАСС16 мая в 07:31

«Первый канал» аннулировал результаты «Голос.Дети» из-за накруток

Ведомости16 мая в 07:30

«Первый канал» аннулировал результат голосования финального этапа шоу «Голос.Дети»

Эхо Москвывчера в 00:30
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Политика

Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска

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Музыка

Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на «Евровидении-2019»

Видеоклип на песню Scream Сергея Лазарева, представляющего Россию на «Евровидении», попал в пятерку самых просматриваемых роликов на YouTube-канале конкурса, передает РИА Новости.
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Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Экономика

Инвесторы вывели с фондового рынка России около $430 млн

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Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

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Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
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Футбол

Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарём

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 17:45
Теннис

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Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер завершил выступление на турнире в Риме из-за травмы правой ноги, сообщает пресс-служба ATP.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

Аваков спешно уехал в Италию

Глава украинского МВД Арсен Аваков прибыл в Италию, чтобы на суде дать показания по делу военнослужащего Нацгвардии страны Виталия Маркива.
Обновлено вчера в 17:35
Культура

Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина»

Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии "Женщина" в Мексике.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов

Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
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Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено вчера в 06:12
Путешествия

Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции

Обновлено вчера в 23:55
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:34
Футбол

ЦСКА переиграл «Реал» и вышел в финал Евролиги

Баскетбольный московский клуб ЦСКА в упорнейшей борьбе обыграл мадридскую команду «Реал» в матче полуфинала Евролиги.
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Здоровье

Врачи дали рекомендации дачникам-гипертоникам

Дачникам, страдающим гипертонией, следует при работе в огороде избегать неудобных поз и не стремиться сделать все дела за один день.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено вчера в 03:19
Футбол

Бурдиссо позвал Де Росси в «Бока Хуниорс»

Спортивный директор «Бока Хуниорс» Николас Бурдиссо пригласил своего бывшего одноклубника Даниэле Де Росси присоединиться к нему в аргентинском клубе.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено вчера в 12:42
Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
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Наука

Расшифрована загадочная рукопись Войнича

Рукопись Войнича представляет собой средневековый труд, написанный в XV веке неизвестными авторами.
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Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Политика

Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины

Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
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Культура

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Житель Великобритании купил подлинную картину Пабло Пикассо за 293 доллара (около 18 тысяч рублей) на гаражной распродаже.
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Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено вчера в 07:52
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