Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»Российская газета вчера в 07:56
Уточняя: "промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие", повлиявшее на итоги шоу. Окончательный итог проверки будет обнародован, как и объявлялось ранее, к концу текущего месяца.
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Развитие скандала с «Голос.Дети»: Первый канал аннулировал итоги финала
НовостиВолгограда.рувчера в 08:19
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Пожарные локализовали пожар в квартире в высотном доме на улице Немчинова в Москве, в результате ЧП пострадал один человек.
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Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
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Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
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Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
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Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
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Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
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Украина может исчезнуть через пять лет – бывший спикер Верховной рады
Бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин предсказал исчезновение Украины через пять лет в случае, если государству в этот срок не удастся урегулировать вопрос с Донбассом.
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Болельщики «Анжи» обратились к Керимову с просьбой спасти клуб
Фанаты клуба Российской премьер-лиги «Анжи» написали обращение к бывшему владельцу клуба Сулейману Керимову с просьбой не дать клубу исчезнуть с футбольной карты страны.
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В Волгограде выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
При столкновении "КамАЗа" и пассажирской маршрутки в Волгограде пострадали не 13, как сообщалось ранее, а 14 человек.
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Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
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Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
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Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России
В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
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