Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»Российская газета вчера в 07:56

Уточняя: "промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие", повлиявшее на итоги шоу. Окончательный итог проверки будет обнародован, как и объявлялось ранее, к концу текущего месяца.
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Дети без «Голоса», взрослые без лица

REGNUM05:19

«Первый канал» аннулировал результат голосования финального этапа шоу «Голос.Дети»

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Результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» аннулированы

RT на русскомвчера в 09:30

Джазмен Сергей Жилин назвал загадкой события после накрутки на «Голосе»

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«Первый канал» аннулировал результаты финала шоу «Голос.Дети»

Коммерсантъвчера в 07:43

Развитие скандала с «Голос.Дети»: Первый канал аннулировал итоги финала

НовостиВолгограда.рувчера в 08:19

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 14:33
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Происшествия

«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100

Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Хоккей

Хоккеист Терещенко вернулся в московское «Динамо»

Обновлено в 14:23
Происшествия

Пенсионерка рейса Москва-Симферополь оштрафована за дебош на борту

Обновлено в 11:10
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Наука

В Японии прошли полевые испытания новейшего скоростного поезда

Новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введен в эксплуатацию в 2030 году, прошла полевое тестирование, в ходе которого благополучно развила скорость в 360 км/ч.
Обновлено 15 мая в 19:27
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Турция подтвердила намерение одновременно приобрести С-400 и F-35

Анкара намерена закупить как российские зенитные ракетные системы С-400, так и американские истребители F-35, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Пожар в квартире на севере Москвы локализован

Пожарные локализовали пожар в квартире в высотном доме на улице Немчинова в Москве, в результате ЧП пострадал один человек.
Обновлено в 12:20
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Во время обстрела Горловки ранило мирного жителя

Обновлено в 14:29
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Политика

Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Главу Докузпаринского района Дагестана заподозрили в покупке должности

Обновлено в 09:51
Музыка

Лазарев рассказал о давлении после выхода в финал «Евровидения»

Обновлено в 02:44
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Политика

Украина может исчезнуть через пять лет – бывший спикер Верховной рады

Бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин предсказал исчезновение Украины через пять лет в случае, если государству в этот срок не удастся урегулировать вопрос с Донбассом.
Обновлено в 13:08
Футбол

Болельщики «Анжи» обратились к Керимову с просьбой спасти клуб

Фанаты клуба Российской премьер-лиги «Анжи» написали обращение к бывшему владельцу клуба Сулейману Керимову с просьбой не дать клубу исчезнуть с футбольной карты страны.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Волгограде выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

При столкновении "КамАЗа" и пассажирской маршрутки в Волгограде пострадали не 13, как сообщалось ранее, а 14 человек.
Обновлено в 13:37
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено в 11:28
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Общество

Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
Обновлено в 10:56
Авто

Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России

В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
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