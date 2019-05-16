Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»Lenta.ru 08:00

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
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Максим Фадеев
Но при этом при всем я абсолютно убежден, что Первый канал не имел к этому никакого отношения. Если 24 мая опять состоится конкурс, то это ужасная идея. Но если это будет некий примирительный дружеский вечер, то это абсолютно правильно.
— Максим Фадеев, композиторПолитическая Экспертиза 10:01

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