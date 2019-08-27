с чего всё началось

Лизинговая компания "Авиакапитал-сервис", дочернее предприятие "Ростеха", подала иск в окружной суд округа Кук (штат Чикаго) на корпорацию Boeing, обвинив американского авиапроизводителя в намеренном сокрытии информации относительно летной пригодности самолетов Boeing 737 MAX 8.

Первый иск против Boeing из-за 737 MAX подан из России

Происшествия В Уфе наградят бортпроводницу самолета, севшего на кукурузном поле Алия Слякаева — бортпроводница самолета А321, который совершил в Подмосковье экстренную посадку на кукурузном поле.

Авто На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.

Политика Зеленский выбрал нового премьера Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.

Экономика Минфин и ЦБ расскажут об изменении системы пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.

Общество Почти 34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму» Всего в России в "квалификационную яму" попадает 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Армия и оружие Появилось видео нестандартной посадки Су-57 Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.

Политика Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Политика Макрон призвал «перетасовать карты» в отношениях с Россией Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нужным активизировать дипломатическую работу на российском направлении.

Политика Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.

Происшествия Ливень в Мадриде парализовал дороги и нарушил работу метро В результате была нарушена работа метро, в местном аэропорту задержали несколько рейсов, а движение на ряде дорог было парализовано, пишет издание Pais.

Кино «Легенда №17» стала самым популярным фильмом России в XXI веке Аналитики изучили российские фильмы, снятые и выпущенные в XXI веке, которым зрители поставили наивысшие оценки.

Происшествия Против Абызова возбудили новое уголовное дело В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.

Здоровье В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.

Общество Россия пополнилась пятью новыми островами в Арктике Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в Арктике, сообщили в военно-морской пресс-службе 27 августа.

Происшествия ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.

Интернет Instagram разрабатывает новый мессенджер По данным издания The Verge, Instagram работает над новым приложением для обмена сообщениями под названием Threads.

Политика МС-21 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС Interfax-Russia.ru - Опытный пассажирский самолет МС-21-300 совершил демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019, передал корреспондент "Интерфакса".

Спорт Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России Вопрос контрактов со спортсменами во вторник обсуждался на правлении СБР, на встречу с руководством организации, помимо Логинова, пришли олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Происшествия В Дагестане в аварии с маршруткой погибли два человека В результате аварии погибли две женщины 46 и 55 лет. Еще восемь человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу.

Общество Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.