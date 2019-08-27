Экономика

Газета.RuГазета.RuПервый иск против Boeing из-за 737 MAX подан из России

Лизинговая компания "Авиакапитал-сервис", дочернее предприятие "Ростеха", подала иск в окружной суд округа Кук (штат Чикаго) на корпорацию Boeing, обвинив американского авиапроизводителя в намеренном сокрытии информации относительно летной пригодности самолетов Boeing 737 MAX 8.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
Компания обвинила американского авиапроизводителя в "небрежных действиях и решениях" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет
 издание Financial Times.
РЕН ТВвчера в 21:08

Подробнее о событии

«Дочка» «Ростеха» готова к внесудебному урегулированию спора с Boeing

Коммерсантъ05:27

«Дочка» Ростеха готова к внесудебному урегулированию спора с Boeing

ТАСС05:20

Компания из РФ требует через суд взыскать с Boeing $115 млн

РЕН ТВвчера в 21:08

Дочерняя компания «Ростеха» подтвердила подачу иска к Boeing

Ведомости03:18

В России решили судиться с Boeing

Lenta.ruвчера в 21:39

Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX

RT на русском02:21

СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX

РИА Новостивчера в 20:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:43, Ашберн
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

РБК 02:50
Происшествия

В Уфе наградят бортпроводницу самолета, севшего на кукурузном поле

Алия Слякаева — бортпроводница самолета А321, который совершил в Подмосковье экстренную посадку на кукурузном поле.
REGNUM 05:00
Авто

На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus

На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Политика

Зеленский выбрал нового премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
BFM.ru 06:52
Экономика

Минфин и ЦБ расскажут об изменении системы пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика

Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина

ФАН вчера в 18:13
Политика

Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Общество

Почти 34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

Всего в России в "квалификационную яму" попадает 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills.
Газета.Ru 03:11
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Армия и оружие

Появилось видео нестандартной посадки Су-57

Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Политика

Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ

В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Политика

Макрон призвал «перетасовать карты» в отношениях с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нужным активизировать дипломатическую работу на российском направлении.
Интерфакс 07:01
Политика

Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной

Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 04:44
Происшествия

Ливень в Мадриде парализовал дороги и нарушил работу метро

В результате была нарушена работа метро, в местном аэропорту задержали несколько рейсов, а движение на ряде дорог было парализовано, пишет издание Pais.
Аргументы и Факты 07:37
Кино

«Легенда №17» стала самым популярным фильмом России в XXI веке

Аналитики изучили российские фильмы, снятые и выпущенные в XXI веке, которым зрители поставили наивысшие оценки.
Псковское агентство информации 03:34
Происшествия

Два ребенка погибли в ДТП с участием угнанной машины полиции в США

iReactor 02:30
Происшествия

Против Абызова возбудили новое уголовное дело

В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Здоровье

В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже

Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Здоровье

Гражданка США прилетела рожать ребенка в Кемерово

Discover24 06:56
Общество

На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев

Вести.Ru 04:23
Политика

Захарова раскритиковала страны G7 за отказ от либеральных ценностей

Известия 02:36
Общество

Россия пополнилась пятью новыми островами в Арктике

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в Арктике, сообщили в военно-морской пресс-службе 27 августа.
Политика Сегодня 07:23
Происшествия

ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ

Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.
REGNUM 05:33
Интернет

Instagram разрабатывает новый мессенджер

По данным издания The Verge, Instagram работает над новым приложением для обмена сообщениями под названием Threads.
Ferra 01:30
Шоу-бизнес

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Политика

МС-21 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС

Interfax-Russia.ru - Опытный пассажирский самолет МС-21-300 совершил демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс - Россия 06:42
Спорт

Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России

Вопрос контрактов со спортсменами во вторник обсуждался на правлении СБР, на встречу с руководством организации, помимо Логинова, пришли олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
ТАСС 06:48
Происшествия

В Дагестане в аварии с маршруткой погибли два человека

В результате аварии погибли две женщины 46 и 55 лет. Еще восемь человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу.
Российская газета 04:31
Общество

Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Политика

На Украину прибыл советник президента США Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.
РБК 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное