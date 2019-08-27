с чего всё началось

Лизинговая компания "Авиакапитал-сервис", дочернее предприятие "Ростеха", подала иск в окружной суд округа Кук (штат Чикаго) на корпорацию Boeing, обвинив американского авиапроизводителя в намеренном сокрытии информации относительно летной пригодности самолетов Boeing 737 MAX 8.

Первый иск против Boeing из-за 737 MAX подан из России

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Реальные доходы населения растут медленно, заявил Владимир Путин.

Энергетика СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.

Политика Путин прилетел в новый аэропорт Саратова Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.

Происшествия Минюст изучит решение ЕСПЧ по делу Магнитского Минюст РФ в течение трех месяцев примет решение об обжаловании постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате РФ представителям аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

Армия и оружие Путин и Эрдоган обсудили меры по нормализации в Идлибе Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

Фигурное катание Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.

Политика Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз» 26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Авто За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала, как загорает топлес На своей страничке в Instagram 65-летняя певица опубликовала фото, на котором показала, как загорает на пляже топлес.У Любови Успенской вполне можно было бы поучиться тому, как успевать все и везде.

Здоровье В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Политика Путин угостил Эрдогана российским мороженым Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2019 угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана мороженым.

Политика Ростуризм разрешил продажу туров на Шри-Ланку Ростуризм проинформировал туроператоров, что они могут возобновить продажи туристических путевок на Шри-Ланку.

Происшествия Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.

Здоровье В Волгоградской области три человека скончались от ботулизма Только в этом году в Волгоградской области зарегистрировано 24 случая ботулизма.