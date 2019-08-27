Экономика
Газета.RuПервый иск против Boeing из-за 737 MAX подан из России
Лизинговая компания "Авиакапитал-сервис", дочернее предприятие "Ростеха", подала иск в окружной суд округа Кук (штат Чикаго) на корпорацию Boeing, обвинив американского авиапроизводителя в намеренном сокрытии информации относительно летной пригодности самолетов Boeing 737 MAX 8.
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с чего всё началось
О том, что структура «Ростеха» первой из клиентов американской авиакомпании подала иск о расторжении контракта на поставку самолетов Boeing 737 MAX 8, написала во вторник газета Financial Times.Коммерсантъ07:49
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