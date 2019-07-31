Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце годаРИА Новости 05:19
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
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Политика
В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Обновлено в 13:07
Экономика
Счетная палата спрогнозировала снижение уровня бедности в России
Счетная палата РФ спрогнозировала снижение уровня бедности в России во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 10:12
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 07:43
Финансы
Сбербанк назвал срок покупки доли в Rambler Group
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что компания рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в Rambler Group до конца лета.
Обновлено в 13:50
Наука
Facebook представила результаты работы над прибором для чтения мыслей
Facebook провела первые испытания технологии, позволяющей трансформировать мысли в текст.
Обновлено в 14:06
Политика
Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины
Уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову вызвали на допрос в ГПУ по делу относительно вероятного вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей.
Обновлено в 12:02
Интернет
В России предложили заменить иностранные приложения на отечественные
Институт развития интернета (ИРИ) проанализировал готовность рынка к внедрению обязательной предустановки российских приложений на мобильные гаджеты.
Обновлено в 10:55
Космос
Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.
Обновлено в 07:07
Космос
Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Происшествия
На улице Коммуны разъезжал горящий грузовик с надписью «Метан»
«Горящий грузовик с надписью "метан" ездит по Косыгина и Коммуны», - рассказали очевидцы произошедшего в соцсетях.
Обновлено в 13:05
Хоккей
ХК «Сочи» расторг контракт с Анисиным
Как сообщает клубная пресс-служба, хоккеист Михаил Анисин покинул ХК «Сочи», пробный контракт с игроком расторгнут.
Обновлено в 11:01
Футбол
Товарищеский матч. «Реал» обыграл «Фенербахче», у Бензема хет-трик
«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место кубка Audi Cup (5:3). Три гола забил форвард испанского клуба Карим Бензема.
Обновлено в 13:54
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Здоровье
Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа
Обновлено вчера в 12:10
Экономика
The Insider: бывшая стюардесса, которую связывают с Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с Минобороны
The Insider утверждает, что за время отношений Шебуновой с Шойгу связанные с ней фирмы заработали как минимум 6,5 миллиарда рублей на контрактах с Минобороны и МЧС.
Обновлено в 10:23
Общество
Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Гаджеты
G.Skill представила оптимизированные для Ryzen 3000 модули DDR4-3800
Компания G.Skill представила в серии Trident Z Neo новые комплекты модулей оперативной памяти DDR4-3800, которые наилучшим образом оптимизированы для использования с процессорами AMD Ryzen 3000-й серии и настольной платформой AMD X570.
Обновлено в 12:27
Энергетика
Москва компенсировала Киеву ущерб из-за грязной нефти
"Транснефть" выплатила свыше €2,3 млн "Укртранснафте" в качестве компенсации за некачественную нефть, попавшую в нефтепровод "Дружба" в середине апреля текущего года.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Симона Юнусова доказала, что дочь Тимати пошла в папу, а не в маму
Воспитанием 5-летней дочери Алены Шишковой и Тимати в основном занимается мать рэпера, 59-летняя Симона Юнусова.
Обновлено в 11:45
Недвижимость
«Ъ»: Россияне стали массово скупать недвижимость в Испании
Россияне, которые планируют покинуть страну, стали чаще покупать коммерческую недвижимость в Испании: за год интерес к этой стране вырос в четыре раза.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Южная Корея созвала экстренное совещание из-за испытаний КНДР
Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:52