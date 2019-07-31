Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце годаРИА Новости 05:19
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
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Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Экономика
Новые обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел»
Обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел», которые являются российской элитой.
Обновлено вчера в 08:36
Общество
Дым от пожаров в Сибири достиг Монголии
Обновлено в 07:07
Политика
Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по MH17
Нидерланды отказались принять данные немецкого частного детектива Йозефа Реша, который подготовил новые материалы по крушению MH17 в июле 2014 года в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 06:41
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Мали террористы атаковали российский вертолет
Как поясняет «Интерфакс», вертолет задействован в африканской стране по контракту с ООН.
Обновлено в 06:02
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкой «дочки»
Сбербанк закрыл сделку по продаже 99,85% акций турецкой "дочки" Denizbank банку Emirates NBD. Об этом говорится в пресс-релизе Сбербанка.
Обновлено в 07:27
Общество
Около 70% россиян признались в готовности променять семью на работу
В ходе опроса 68% респондентов признались, что готовы уделять меньше времени семье и больше работе ради карьерного роста и повышения зарплаты.
Обновлено в 06:29
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Здоровье
Минздрав посоветовал страдающим от смога гражданам меньше гулять и курить
Министерство здравоохранения России посоветовало страдающим от задымления от пожаров гражданам не выходить утром на прогулку, пользоваться увлажнителями воздуха, не курить и не есть жирную пищу.
Обновлено в 07:48
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Политика
Личные вещи убитых в ЦАР журналистов направили в Москву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что личные вещи убитых журналистов направлены из Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москву.
Обновлено в 07:30
Экономика
В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах
31 июля в России вступил закон об ипотечных каникулах в случае попадания заёмщика в сложную жизненную ситуацию, например при потере работы или значительной части месячного дохода.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Политика
Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено вчера в 22:35
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Общество
Хасиков попросил Путина помочь с обеспечением Калмыкии чистой водой
Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков попросил президента РФ Владимира Путина помочь поэтапно решить проблему с обеспечением республики питьевой водой.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят выплаты
Ежегодное повышение пенсий работающим гражданам проведут с 1 августа 2019 года.
Обновлено 29 июля в 02:29
Космос
Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.
Обновлено в 07:07
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Баскетбол
«Химки» объявили о переходе чемпиона НБА Мозгова
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым.
Обновлено в 06:39
Политика
Памфилова рассказала о совете Путина «посылать подальше»
Председатель ЦИК Элла Памфилова поведала на заседании Центризбиркома, как однажды президент Владимир Путин посоветовал ей «посылать подальше» тех, кто оказывает давление.
Обновлено в 07:06
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20