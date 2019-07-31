Энергетика

Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце годаРИА Новости 05:19

Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
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Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года

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Инвестор «Северного потока-2» назвал вероятные сроки ввода газопровода

РБК05:59

Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году

Газета.Ru05:31

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РЕН ТВ01:47
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