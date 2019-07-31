Энергетика
Названа дата запуска «Северного потока-2»Lenta.ru 08:10
Первый газ по «Северному потоку-2» поступит до полуночи 31 декабря. Об этом сообщил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. Его выступление в ходе пресс-конференции, которая прошла в среду, 31 июля, опубликовано в Twitter.
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Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках
По уголовному делу о массовых беспорядках задержан участник акции 27 июля Кирилл Жуков, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:33
Общество
Леонардо ди Каприо призвал мир обратить внимание на пожары в Сибири
Американский актер Леонардо ди Каприо, известный благотворительной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и животных, в Instagram опубликовал видео, призывающее обратить внимание на лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:11
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Игры
Королевская битва Mavericks: Proving Grounds отменена
Королевскую битву размером в тысячу человек для игры Mavericks: Proving Grounds отменили после четырех дней после официального старта альфа-тестирования.
Обновлено в 07:30
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Общество
Дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Монголии
Обновлено в 06:03
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Врачи не нашли отравляющих веществ в организме Навального
По результатам исследований биологических материалов главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального врачи не выявили веществ, вызывающих отравления, заявил главный врач НИИ Склифосовского Алексей Токарев.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 07:50
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Луиса Адриано в «Палмейрас»
Обновлено в 05:23
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Власти Екатеринбурга предупредили о возможном дефиците мест в школах
Не исключено, что нехватка мест вырастет в пять раз в ближайшие шесть лет и превысит показатель в 40 тыс. Об этом предупредил мэр города Александр Высокинский.
Обновлено в 05:49
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой
Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Экономика
«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым
Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.
Обновлено в 08:09
Политика
Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве
Обновлено в 06:35
Кино
Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» выйдет в прокат в конце октября
Планируем выпустить в прокат фильм к юбилею Яшина в октябре, так что в конце октября — начале ноября он появится на экранах, — сказал Капанец.
Обновлено в 07:09
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено в 08:11
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Космос
Из космоса рой летающих муравьев показался дождевыми облаками
По мнению экспертов, ошибочными массами осадков на самом деле являются рои летающих муравьев, настолько плотные по количеству, что метеоспутники воспринимают их как капли.
Обновлено 28 июля в 12:41