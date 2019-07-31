Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце годаРИА Новости 05:19
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
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Политика
Медведев оценил положение с пожарами в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 12:18
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено в 11:40
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Космос
Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Экономика
«Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию
НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК).
Обновлено в 10:16
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за все время.
Обновлено в 12:29
Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 11:26
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Обновлено в 10:39
Общество
Составлен рейтинг городов России по качеству работы служб ЖКХ
Специалисты портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг 200 городов России по качеству работы служб ЖКХ.
Обновлено в 07:08
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из инфраструктурных объектов в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемые задержаны.
Обновлено в 06:01
Происшествия
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
Обновлено в 09:16
Гаджеты
Ассортимент Antec пополнили блоки питания NeoECO Gold и NeoECO Classic
Компания Antec объявила о выпуске двух новых серий блоков питания: NeoECO Gold и NeoECO Classic.
Обновлено в 09:22
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой
По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.
Обновлено в 11:49
Хоккей
Хоккеист Жирар подписал новый контракт с «Колорадо»
Обновлено в 11:41
Происшествия
Специалисты не нашли отравляющих веществ в организме Навального
Главврач НИИ Склифосовского Алексей Токарев рассказал о результатах исследований биологических материалов оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 08:22
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Политика
Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе
Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе.
Обновлено в 02:47
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
VAR будет использоваться на матче РПЛ «Зенит» - «Краснодар»
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться на матче 4-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и "Краснодаром", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Обновлено в 11:11
Экономика
Счетная палата спрогнозировала снижение уровня бедности в России
Счетная палата РФ спрогнозировала снижение уровня бедности в России во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 10:12
Общество
Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:14