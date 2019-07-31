Энергетика

Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце годаРИА Новости 05:19

Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
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Определена дата запуска «Северного потока – 2»

Газета.Ru09:31

Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года

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Инвестор «Северного потока-2» назвал вероятные сроки ввода газопровода

РБК05:59

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OMV ожидает поступление газа по «Северному потоку–2» до полуночи 31 декабря 2019 года

Коммерсантъ07:04

В OMV назвали сроки подачи первого газа по «Северному потоку — 2»

RT на русском05:17
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
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