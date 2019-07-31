Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.

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Первые поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу австрийской OMV Райнера Зеле.

Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году

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