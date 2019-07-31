Энергетика
Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому годуГазета.Ru 05:31
Первые поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу австрийской OMV Райнера Зеле.
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с чего всё началось
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.РИА Новости05:19
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