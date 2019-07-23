с чего всё началось

Первый этап поставок российских зенитно-ракетные комплексов С-400 завершится уже на этой неделе. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает РИА «Новости».

Первый этап поставок С-400 Турции завершится до конца недели

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