Армия и оружие
Первый этап поставок С-400 Турции завершится до конца неделиТелеканал 360° 07:51
Первый этап поставок российских зенитно-ракетные комплексов С-400 завершится уже на этой неделе. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает РИА «Новости».
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— РИА Новости.РИА Новости05:41
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:12, Вашингтон
Армия и оружие
ВКС России посчитали действия пилотов ВВС Южной Кореи хулиганскими
Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал действия летчиков ВВС Южной Кореи, которые были зафиксированы во время сопровождения российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, воздушным хулиганством.
Обновлено в 11:36
Спорт
Сунь Ян назвал лузером британского пловца, устроившего бойкот
Двукратный олимпийский чемпион в плавании китаец Сунь Ян после очередного бойкота со стороны соперника на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу назвал его лузером.
Обновлено в 11:22
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Экономика
Российские производители уменьшили размер упаковки
Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.
Обновлено в 02:29
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено в 10:30
Футбол
Игрок сборной Уругвая не перейдет в московский «Спартак»
Гастон Перейро, который, по информации СМИ, должен был этим летом оказаться в стане московского "Спартака", не перейдет к красно-белым, передает Sport24.
Обновлено в 10:36
Политика
СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией
Служба безопасности Украины подозревает все кинопрокатные компании страны в перечислении денежных средств спецслужбам РФ и саботаже украинских фильмов, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Обновлено в 06:04
Общество
Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля
Ранее незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы предложили прийти к мэрии 27 июля, если их не допустят до выборов, - напоминает Интерфакс.
Обновлено в 08:31
Хоккей
Защитник «Витязя» продолжит карьеру в СКА
Обновлено в 11:33
Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Политика
Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Собчак трогательно поздравила Богомолова с днем рождения
Во вторник в день 44-летия Константина Богомолова Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram видео с возлюбленным.
Обновлено в 11:17
Авто
Kia представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 10:34
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Политика
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Политика
Уволена министр здравоохранения Астраханской области
Кто будет назначен на ее место, пока неизвестно. Ольга Сергеевна работала министром с зимы прошлого года.
Обновлено в 09:32
Экономика
Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
Обновлено в 08:04
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подложивших муляж бомбы на пути кортежа Путина
10 июля в Екатеринбурге задержали людей, подложивших муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 11:30
Гаджеты
Huawei официально представила смартфоны Honor 9X и 9X Pro
Китайская компания Huawei официально представила новую линейку своих смартфонов — Honor 9X и 9X Pro.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Кино
Умер американский актер из бондианы Хедисон
На большом экране зрители впервые увидели Хедисона два года спустя в фильме «Под нами враг», где он исполнил достаточно заметную роль лейтенанта.
Обновлено в 03:53
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Спорт
Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом
Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:05
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25