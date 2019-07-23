Армия и оружие

Первый этап поставок С-400 Турции завершится до конца неделиТелеканал 360° 07:51

Первый этап поставок российских зенитно-ракетные комплексов С-400 завершится уже на этой неделе. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает РИА «Новости».
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с чего всё началось

Путин поручил учесть мнение местных жителей при строительстве полигона Шиес

— РИА Новости.
РИА Новости05:41

Подробнее о событии

В ФСВТС назвали срок завершения первого этапа поставок С-400 Турции

Московский Комсомолец09:05

«Первый этап поставок С-400 Турции завершится на этой неделе»

Московский Комсомолец Турция08:23

В ФСВТС рассказали, когда завершат первый этап поставок С-400 в Турцию

РИА Новости07:44

Желающих не убавилось: глава ФСВТС рассказал о ситуации вокруг С-400

РЕН ТВ07:53

Первый этап поставок С-400 Турции завершится до конца недели

Телеканал 360°07:51

Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели

Российская газета08:13

Россия готова к сотрудничеству с Турцией в авиации и ВТС

ТК Звезда08:32
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:12, Вашингтон
Армия и оружие

ВКС России посчитали действия пилотов ВВС Южной Кореи хулиганскими

Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал действия летчиков ВВС Южной Кореи, которые были зафиксированы во время сопровождения российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, воздушным хулиганством.
Обновлено в 11:36
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм

Обновлено в 11:49
Спорт

Сунь Ян назвал лузером британского пловца, устроившего бойкот

Двукратный олимпийский чемпион в плавании китаец Сунь Ян после очередного бойкота со стороны соперника на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу назвал его лузером.
Обновлено в 11:22
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Экономика

Российские производители уменьшили размер упаковки

Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.
Обновлено в 02:29
Политика

Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере

"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено в 10:30
Футбол

Игрок сборной Уругвая не перейдет в московский «Спартак»

Гастон Перейро, который, по информации СМИ, должен был этим летом оказаться в стане московского "Спартака", не перейдет к красно-белым, передает Sport24.
Обновлено в 10:36
Политика

СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины подозревает все кинопрокатные компании страны в перечислении денежных средств спецслужбам РФ и саботаже украинских фильмов, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Экономика

Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов

В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Обновлено в 06:04
Общество

Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля

Ранее незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы предложили прийти к мэрии 27 июля, если их не допустят до выборов, - напоминает Интерфакс.
Обновлено в 08:31
Хоккей

Защитник «Витязя» продолжит карьеру в СКА

Обновлено в 11:33
Происшествия

Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене

Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Политика

Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Собчак трогательно поздравила Богомолова с днем рождения

Во вторник в день 44-летия Константина Богомолова Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram видео с возлюбленным.
Обновлено в 11:17
Авто

Kia представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 10:34
Экономика

Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло

Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Политика

Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане

Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Политика

Власти Архангельской области обсудят с жителями полигон «Шиес»

Обновлено в 09:21
Политика

Уволена министр здравоохранения Астраханской области

Кто будет назначен на ее место, пока неизвестно. Ольга Сергеевна работала министром с зимы прошлого года.
Обновлено в 09:32
Экономика

Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты

Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
Обновлено в 08:04
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подложивших муляж бомбы на пути кортежа Путина

10 июля в Екатеринбурге задержали людей, подложивших муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 11:30
Гаджеты

Huawei официально представила смартфоны Honor 9X и 9X Pro

Китайская компания Huawei официально представила новую линейку своих смартфонов — Honor 9X и 9X Pro.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

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Кино

Умер американский актер из бондианы Хедисон

На большом экране зрители впервые увидели Хедисона два года спустя в фильме «Под нами враг», где он исполнил достаточно заметную роль лейтенанта.
Обновлено в 03:53
Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Спорт

Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом

Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:05
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Покупка Турцией российских С-400Больше новостей по теме
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