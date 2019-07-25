Армия и оружие

Первый этап поставки российских С-400 в Турцию завершенКоммерсантъ 09:51

Первый этап поставки российских систем ЗРС С-400 «Триумф» в Турцию завершен. Об этом заявили обе стороны контракта.
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Завершён первый этап поставок ЗРК С-400 в Турцию

RT на русском13:29

Первый этап поставок С-400 в Турцию может завершиться 25 июля

Московский Комсомолец03:46

Завершился первый этап поставок российских С-400 в Турцию

РБК08:53

Россия завершила первый этап поставки С-400 в Турцию

ТАСС09:50

Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию

РИА Новости09:26

Минобороны Турции сообщило о завершении поставок первой партии С-400

ФАН07:11

Первый этап поставок С-400 состоялся

Газета.Ru10:50
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:11, Вашингтон
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Следственный комитет получил новое здание В четверг в День сотрудников органов следствия председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин открыл новое здание комитета в Техническом переулке, а его подчиненные получили наставления от президента Владимира Путина.
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Как заявил источник РИА «Новости», с учетом реалий последних лет, это тенденция по возвращению Киева в правовое поле.
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Загитова рассказала, когда и где покажет новую программу

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Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
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Трамп выступил на фоне измененного герба США с двуглавым орлом

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