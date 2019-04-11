Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадкеВедомости вчера в 17:07

Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter. «Мы подошли слишком близко, но, к сожалению, нам не удалось посадить аппарат», – говорится в заявлении SpaceIL.
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Биньямин Нетаньяху
Израильский космический аппарат совершит посадку на Луне в целости. Через два с половиной-три года. Запишите это.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикГазета.Ru вчера в 16:25

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Израильский стартап получит $1 млн после неудачной посадки на Луну

Газета.Ruвчера в 16:43

Первый лунный аппарат Израиля разбился при посадке

РБКвчера в 15:41

Нетаньяху пообещал посадить на Луну новый космический аппарат через 2–3 года

Известиявчера в 16:33

Главные новости к утру 12 апреля

Коммерсантъ00:05

Израильский аппарат разбился при посадке на Луну

РИА Новостивчера в 15:29

Израильский аппарат «Берешит» разбился при посадке на Луну

ТАССвчера в 15:56

Израильский космический зонд «Берешит» потерпел аварию при посадке на Луну

Эхо Москвывчера в 16:00
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
Экономика

Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Футбол

«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом

«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Общество

Володин: новый аэропорт в Саратове могут открыть на месяц раньше срока

Новый саратовский аэропорт может открыться на месяц раньше запланированного срока, в августе 2019 года, при условии своевременного финансирования, сообщил в пятницу журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в регион.
Обновлено в 03:05
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Шоу-бизнес

Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы

Как сообщает СтарХит, о ситуации в семье подопечной высказался директор певицы.
Обновлено в 03:21
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ

Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.
Обновлено в 02:19
Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах

Обновлено вчера в 09:44
Единоборства

Тайсумов провалил допинг-тест и получил шестимесячную дисквалификацию

Согласно заявлению организации, 30-летний спортсмен 15 сентября 2018 года провалил допинг-тест — проба дала положительный результат на метаболиты станозолола.
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие

Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах

На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил на три месяца срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Казани группа подростков избила сверстника

Обновлено в 02:52
Общество

Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад

12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Общество

В Екатеринбурге нашли квартиру с «космическим» названием за 12 млн

Обновлено в 03:04
Футбол

Азар: очень рад, что Зидан вернулся

Вингер «Челси» Эден Азар дал оценку возвращению в «Реал» французского тренера Зинедина Зидана и высказался о своём возможном переходе в «Королевский клуб».
Обновлено вчера в 18:04
Политика

В Эквадоре задержан соратник Ассанжа

Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию.
Обновлено вчера в 23:12
Музыка

В Томск на гастроли приедет известный певец Андрей Державин

Обновлено вчера в 23:58
Экономика

Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру

Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Космос

Гагарин приземлился под Энгельсом благодаря саратовской системе торможения

На встрече советник директора ПО «Корпус» Виктор Краснов рассказал, что Юрий Гагарин приземлился 12 апреля 1961 года в Саратовской области по ошибке.
Обновлено вчера в 08:38
Хоккей

Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»

Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие

США разместят систему ПРО THAAD в Румынии

«По запросу НАТО министр обороны разместит американскую систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение Европейского командования.
Обновлено вчера в 10:22
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Политика

Украинский телеканал подаёт в суд на Порошенко за срыв эфира

Руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:43
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 19:33
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