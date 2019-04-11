Первый частный луноход разбился при посадкеRuNews24.ru 01:56

Израильский космический аппарат совершит посадку на Луне в целости. Через два с половиной-три года. Запишите это.

Космический аппарат, запущенный 21 февраля 2019 года с военного космодрома на мысе Канаверал в США, стал первым частным луноходом, предпринявшим попытку провести исследование естественного спутника Земли. «Берешит» при посадке потерял связь с Землей, после чего руководство миссии сообщило об аварии.

Первый частный луноход разбился при посадке

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