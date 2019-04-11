Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадкеВедомости 17:07

Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter. «Мы подошли слишком близко, но, к сожалению, нам не удалось посадить аппарат», — говорится в заявлении SpaceIL.
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