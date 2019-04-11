Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадкеВедомости 17:07
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter. «Мы подошли слишком близко, но, к сожалению, нам не удалось посадить аппарат», — говорится в заявлении SpaceIL.
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Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
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Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России
Стоимость обновленного пикапа составляет от 2, 145 миллионов рублей до 2, 595 миллионов рублей.
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Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
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Общество
Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено в 20:35
Политика
В Госдуме предложили запретить в России полиэтиленовые пакеты
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ввести в России полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Обновлено в 21:44
Политика
Чиновников хотят наказывать за оскорбление граждан
Депутаты от фракции КПРФ предложили штрафовать госслужащих, позволивших себе оскорбительные высказывания, выражающие неприязненное отношение к гражданам или группам лиц.
Обновлено в 04:36
Общество
Васильева заявила о дефиците учителей математики и английского
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Обновлено в 13:03
Общество
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе
Меньше всего россиян на работе раздражают успехи коллег (1 процент).
Обновлено в 21:27
Шоу-бизнес
Татьяна Африкантова прокомментировала слухи о своей смерти
Африкантова-старшая опасается, что если папа узнает о «смерти» дочери, ему станет плохо.
Обновлено в 06:25
Кино
Люк Бессон выпустил трейлер фильма «Анна» про русскую модель-убийцу
Режиссер Люк Бессон выпустил трейлер своего фильма «Анна», в котором главную роль исполнила модель Саша Лусс.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Сердюков возглавил группировку войск России в Сирии
Группировку российских войск в Сирии возглавил командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков, сменив занимавшего этот пост на протяжении нескольких последних месяцев главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС) генерала Сергея Суровикина.
Обновлено в 21:30
Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Здоровье
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 11:00
Игры
Close to the Sun уже можно предзаказать
Студия Storm in a Teacup объявила дату релиза своего приключенческого хоррора Close to the Sun.
Обновлено в 13:59
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 14:00
Политика
Минюст США назвал грозящий Ассанжу тюремный срок
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный сегодня в Лондоне, был взят под стражу в соответствии с запросом Вашингтона, в США ему грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщает американский Минюст.
Обновлено в 10:17
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено в 19:04
Экономика
Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в I квартале на 4%
В I квартале 2019 года в России средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с таким же периодом прошлого года на 4% — с 5815 до 5560 рублей.
Обновлено в 09:46
Происшествия
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено в 21:03
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Происшествия
В Эквадоре задержали соратника Ассанжа
По словам главы МВД, соратник Ассанжа был задержан в аэропорту, когда пытался улететь в Японию.
Обновлено в 21:36
Армия и оружие
Первый польский космонавт рассказал о «гениальных» российских самолетах
Российские самолеты не имеют себе равных в мире, считает первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский.
Обновлено в 21:34
Наука
Неделя на МКС заставила молодых мышей бегать кругами
Грызуны, доставленные на борт МКС, быстро адаптировались к условиям, но через неделю некоторые из них начали бегать кругами.
Обновлено в 18:12
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 16:00
Космос
В НАСА рассказали, кого берут в астронавты
Какими качествами должны обладать кандидаты в астронавты, чтобы получить возможность полететь в космос, рассказала представитель Космического центра НАСА имени Джонсона Брэнди Дин.
Обновлено в 20:34