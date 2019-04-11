Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадкеВедомости 17:07
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter. «Мы подошли слишком близко, но, к сожалению, нам не удалось посадить аппарат», — говорится в заявлении SpaceIL.
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Политика
Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН
Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Двое действующих российских полицейских попросили убежища в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Украины, сообщается сайте Госпогранслужбы страны.
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Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым
Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым.
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Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Купе-кроссовер Renault Arkana, созданный на новой модульной SUV-платформе, выйдет на российский рынок уже в этом году.
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Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
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Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
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Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Экономика
Минфин найдет лишние деньги у граждан
В четверг исследователи ВШЭ презентовали первые результаты третьей волны всероссийского обследования домохозяйств «Изучение финансового поведения населения и привычки к накоплению сбережений», проведенного по заказу Минфина и Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта по повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ.
Обновлено в 13:32
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Транспорт
Синегорскую трассу решили не асфальтировать
К работам привлекут и дорожный каток, который специально приобрели в прошлом году для содержания синегорской дороги.
Обновлено в 19:49
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Общество
Штраф за превышение скорости может быть увеличен в 6 раз
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости, об этом сказал во время общественных слушаний в Госдуме заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин.
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Происшествия
Два человека пострадали в ДТП на Караваевской улице
В Невском районе внедорожник въехал в автомобиль такси. Пострадал таксиcт и его пассажир.
Обновлено в 16:29
Политика
Президент Эквадора объяснил отказ Ассанжу в убежище
Президент Эквадора Ленин Морено объяснил, почему отказал в политическом убежище Джулиану Ассанжу.
Обновлено в 06:53
Политика
В Совфеде отреагировали на резолюцию ПАСЕ
Член международного комитета Совфеда Олег Морозов прокомментировал резолюцию ПАСЕ, призывающую Москву заплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
Рогозин раскритиковал планы США по высадке на Луну
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Соединенные Штаты под видом высадки на Луну намерены провести военную операцию.
Обновлено в 06:03
Баскетбол
«Мемфис» уволил главного тренера Джей Би Бикерстаффа
«Мемфис» отправил в отставку главного тренера Джей Би Бикерстаффа.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России
Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.
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Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
Обновлено в 08:58
Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
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