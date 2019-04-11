Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадкеВедомости 17:07

Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter. «Мы подошли слишком близко, но, к сожалению, нам не удалось посадить аппарат», — говорится в заявлении SpaceIL.
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Израильский аппарат «Берешит» разбился во время посадки на Луну

URA.Ru16:03

Израильский стартап получит $1 млн после неудачной посадки на Луну

Газета.Ru16:43

Израильский аппарат разбился при посадке на Луну

РИА Новости15:29

Израильский космический аппарат садится на поверхность Луны

РЕН ТВ15:18

Израильский аппарат «Берешит» разбился при посадке на Луну

ТАСС15:56

Израильский космический зонд «Берешит» потерпел аварию при посадке на Луну

Эхо Москвы16:00

Израильский лунный модуль готов к посадке на Луну в четверг

AstroNews.ru09 апреля в 17:05
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева: в суде смеялись над пострадавшим Соловчуком

Обновлено в 16:07
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая

Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
Обновлено в 05:51
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Политика

Армия Судана взяла власть в стране

Обновлено в 08:17
Футбол

«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ

Обновлено в 16:53
Игры

В Origin началась весенняя распродажа

В цифровом магазине ЕА стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 25 апреля.
Обновлено в 12:35
Единоборства

Тайсумов принял шестимесячное отстранение за допинг

Российский боец ММА Майрбек Тайсумов принял шестимесячную дисквалификацию USADA за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт агентства.
Обновлено в 14:47
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика

Порошенко пригласил Зеленского приехать на дебаты «в течение 40 минут»

Украинский лидер Пётр Порошенко, находясь в студии телеканала «1 + 1», пригласил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на дебаты, отметив, что «доехать до студии можно в течение 40 минут».
Обновлено в 15:55
Происшествия

В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

Обновлено в 15:01
Политика

Президент Эквадора объяснил, почему лишил Ассанжа убежища

Президент Эквадора Ленин Морено опубликовал в твиттере видеообращение, в котором объяснил причины отказа в предоставлении убежища основателю WikiLeaks.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Андрей Чадов признался, что два года не общался с родным братом

Известный актер Андрей Чадов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» признался, что в течение двух лет не общался со своим младшим братом Алексеем Чадовым.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Неизвестный сбил полицейского в Москве

Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру

В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Культура

Джеффри Раш выиграл суд у таблоида, обвинившего его в домогательствах

Обновлено в 04:29
Кино

Скончался актер Геннадий Фролов

Обновлено в 12:13
Политика

Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне

Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Политика

Сенат США утвердил Дэвида Бернхардта на посту главы МВД США

Сенат США утвердил назначение Дэвида Бернхардта на пост министра внутренних дел США.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес

Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено в 15:29
Кино

Иэн Глен сыграет Бэтмена во втором сезоне «Титанов»

Иэн Глен («Игра престолов») сыграет Брюса Уэйна в грядущем втором сезоне сериала «Титаны».
Обновлено в 14:32
Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Происшествия

В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом

По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
Обновлено в 14:52
Политика

В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года

Первый зампред комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил заместителю председателя правительства Алексею Гордееву ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Обновлено в 14:50
Важное за сутки

Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова

Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Происшествия

По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых

Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Политика

Штаб Порошенко опроверг причастность к видео с Зеленским и грузовиком

Обновлено в 12:03
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