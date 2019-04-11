Первый частный луноход разбился при посадкеRuNews24.ru 01:56

Израильский космический аппарат совершит посадку на Луне в целости. Через два с половиной-три года. Запишите это.

Космический аппарат, запущенный 21 февраля 2019 года с военного космодрома на мысе Канаверал в США, стал первым частным луноходом, предпринявшим попытку провести исследование естественного спутника Земли. «Берешит» при посадке потерял связь с Землей, после чего руководство миссии сообщило об аварии.

Первый частный луноход разбился при посадке

Общество Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.

Политика Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа В Лондоне задержан основатель Wikileaks Джулиан Ассанж. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

Технологии В продаже появились SIM-карты на базе платформы резидента «Сколково» На конференции «Инновации для корпораций» в «Сколково» оператор мобильной связи Easy4 объявил о старте продаж SIM-карт на платформе разработки «Интерсат».

Технологии Disney объявила дату запуска конкурента Netflix В четверг компания Disney заявила, что подписка на потоковый сервис Disney Plus будет стоить $6,99 в месяц, или $70 в год, и составит конкуренцию Netflix.

Политика Порошенко отправил в отставку главу Херсонской области Другим указом Порошенко назначил Дмитрия Бутрия временным исполняющим обязанности губернатора Херсонской области.

Политика Киев нашел способ сохранить транзит Киевские власти знают о возможности потерять доход от транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины, поэтому заблаговременно подготовились к такому развитию событий.

Хоккей Семь игроков СКА вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ Семь хоккеистов петербургского СКА попали в предварительный состав сборной России на тренировочные сборы перед чемпионатом мира по хоккею 2019 года.

Шоу-бизнес Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.

Общество В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.

Происшествия Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

Политика СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко «В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

Спорт Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.

Авто Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.

Происшествия В Казани группа подростков избила сверстника В социальных сетях появилось сообщение о 10 подростках, избивших сверстника. Подростка уронили на землю и пинали ногами.

Армия и оружие На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море.

Общество Полпред президента заявил об угрозе обрушений на канале имени Москвы Инженерные сооружения канала имени Москвы изношены и могут не выдержать нагрузок, заявил в пятницу полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Происшествия Бывший военный сознался в убийстве словацкого журналиста Бывший словацкий военнослужащий Мирослав Марчек сознался в убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

Авто Раскрыты технические детали кроссовера Renault Arkana Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.