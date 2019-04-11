Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадкеВедомости 17:07
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter. «Мы подошли слишком близко, но, к сожалению, нам не удалось посадить аппарат», — говорится в заявлении SpaceIL.
Читать в источнике
Оценить109
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:23, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Экономика
Аналитики сравнили финансовые активы бедных и богатых россиян
3% самых обеспеченных граждан России владеют почти всеми финансовыми активами в стране, выяснили экономисты.
Обновлено в 22:52
Общество
Россияне назвали самые раздражающие аспекты рабочего процесса
Первое место среди факторов, которые портят настроение на рабочем месте, — безосновательная критика — ей недовольны 44% работающих граждан.
Обновлено в 21:29
Экономика
«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону
В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено в 20:47
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Общество
Россиянка выиграла фотографический «Оскар»
Высоких оценок удостоилась работа еще одной россиянки, Алены Кочетковой.
Обновлено в 19:25
Общество
Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено в 20:35
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено в 19:04
Авто
Опубликовано первое фото нового Subaru Outback
Японский производитель представил первое изображение универсала повышенной проходимости Subaru Outback очередного поколения.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Около Владивостока произошли два ДТП с участием девяти машин
Два ДТП с участием в общей сложности девяти автомобилей, включая грузовик, произошли в пятницу в Надеждинском районе Приморья, из-за чего перекрыто движение по низководному мосту через Амурский залив в сторону Владивостока.
Обновлено в 22:55
Политика
Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре
Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:41
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Футбол
Годин покинет «Атлетико» летом и подпишет контракт с «Интером»
Уругваец практически уверен, что покинет команду после окончания контракта летом и перейдет в «Интер», сообщает ESPN со ссылкой на источник, близкий к игроку.
Обновлено в 16:31
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Политика
Грузовик сбивает Зеленского в видеоролике штаба Порошенко
Обновлено в 03:33
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»
Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Суд отпустил Калви под домашний арест
В четверг в суде прокурор поддержал ходатайство следствия о домашнем аресте для Калви, представитель Шерзода Юсупова (миноритарный акционер «Восточного») оставил этот вопрос на усмотрение суда.
Обновлено в 09:05
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Хоккей
«Бостон» уступил «Торонто» в матче плей-офф НХЛ
"Бостон" проиграл "Торонто" в первом домашнем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 23:17
Общество
Красноярцев ждут пасмурные и дождливые выходные
Согласно прогнозу красноярского Гидрометцентра, грядущие выходные не порадуют солнцем горожан.
Обновлено в 20:46
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения
Водитель ведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал, что упал после удара футболиста Павла Мамаева, а затем вся компания избивала его, пока он лежал.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Благовещенске собаки напали на 9-летнего мальчика
Накануне, 11 апреля, в областном центре стая собак напала на ребенка.
Обновлено в 22:57
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в РФ
Российский офис продаж бренда Haval начал реализовывать модели H2 и H6, которые получили новый фирменный логотип.
Обновлено в 09:32