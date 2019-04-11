Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадкеВедомости вчера в 17:07

Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter. «Мы подошли слишком близко, но, к сожалению, нам не удалось посадить аппарат», – говорится в заявлении SpaceIL.
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Биньямин Нетаньяху
Израильский космический аппарат совершит посадку на Луне в целости. Через два с половиной-три года. Запишите это.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикГазета.Ru вчера в 16:25

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Главные новости к утру 12 апреля

Коммерсантъ00:05

Первый лунный аппарат Израиля разбился при посадке

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Израильский космический зонд «Берешит» потерпел аварию при посадке на Луну

Эхо Москвывчера в 16:00

Израильский стартап получит $1 млн после неудачной посадки на Луну

Газета.Ruвчера в 16:43

Израильский аппарат разбился при посадке на Луну

РИА Новостивчера в 15:29

Израильский аппарат «Берешит» разбился при посадке на Луну

ТАССвчера в 15:56

Нетаньяху пообещал посадить на Луну новый космический аппарат через 2–3 года

Известиявчера в 16:33
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
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Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Политика

Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено вчера в 10:16
Космос

В Роскосмосе рассказали, как пройдет День космонавтики на МКС

«РИА Новости» приводит сообщение пресс-службы Роскосмоса о том, как космонавты на МКС встретят День космонавтики.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уезжать из страны

Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что недовольные своей жизнью россияне должны уехать из страны.
Обновлено вчера в 06:46
Шоу-бизнес

Эмбер Херд просит суд отменить иск Джонни Деппа по делу о клевете

Актриса Эмбер Херд попросила суд отклонить иск ее бывшего мужа Джонни Деппа, который обвинил ее в клевете.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено вчера в 05:53
Хоккей

Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Здоровье

Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Энергетика

Нефтяники снизят цены на дизельное топливо

Обновлено вчера в 11:48
Космос

«Роскосмос» и S7 разработают многоразовую ракету «Союз-5 Light»

Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента

Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли намерена вернуть отношения с Брэдом Питтом

Брак голливудских актеров может быть сохранен, если Брэд Питт согласится возобновить отношения с Анджелиной Джоли, как она того хочет.
Обновлено в 00:34
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие

Американский танк «Шерман» примет участие в параде Победы в Хабаровске

Американский танк времен войны "Шерман", поднятый со дна Баренцева моря, примет участие в параде Победы в Хабаровске.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Официант рассказал о судьбе стула, которым Кокорин ударил Пака

Свидетель Ринат Токтаров, работающий официантом в кафе «Кофемания», рассказал, что случилось со стулом, которым футболист Александр Кокорин ударил чиновника Дениса Пака.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 годы Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994 — 1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972 — 1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Авто

Ателье ABT доработало новый экземпляр Audi R8 V10

Автомобильное ателье ABT провело работу по модернизации популярной модели Audi R8 V10 Performance, которая теперь обладает очередным рестайлингом.
Обновлено в 00:17
Экономика

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

В Башкирии в тройном ДТП с грузовиками погиб водитель «ВАЗа»

Обновлено в 00:47
Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
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