Первый частный луноход потерпел крушение при посадкеВедомости вчера в 17:07

Израильский космический аппарат совершит посадку на Луне в целости. Через два с половиной-три года. Запишите это.

Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter. «Мы подошли слишком близко, но, к сожалению, нам не удалось посадить аппарат», – говорится в заявлении SpaceIL.

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

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