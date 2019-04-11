Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадкеВедомости вчера в 17:07
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter. «Мы подошли слишком близко, но, к сожалению, нам не удалось посадить аппарат», – говорится в заявлении SpaceIL.
Читать в источнике
Оценить154
Израильский космический аппарат совершит посадку на Луне в целости. Через два с половиной-три года. Запишите это.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикГазета.Ru вчера в 16:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено вчера в 10:16
Космос
В Роскосмосе рассказали, как пройдет День космонавтики на МКС
«РИА Новости» приводит сообщение пресс-службы Роскосмоса о том, как космонавты на МКС встретят День космонавтики.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уезжать из страны
Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что недовольные своей жизнью россияне должны уехать из страны.
Обновлено вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Эмбер Херд просит суд отменить иск Джонни Деппа по делу о клевете
Актриса Эмбер Херд попросила суд отклонить иск ее бывшего мужа Джонни Деппа, который обвинил ее в клевете.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено вчера в 05:53
Хоккей
Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф
Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Здоровье
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Энергетика
Нефтяники снизят цены на дизельное топливо
Обновлено вчера в 11:48
Космос
«Роскосмос» и S7 разработают многоразовую ракету «Союз-5 Light»
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента
Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Собаки напали на мальчика в Благовещенске
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли намерена вернуть отношения с Брэдом Питтом
Брак голливудских актеров может быть сохранен, если Брэд Питт согласится возобновить отношения с Анджелиной Джоли, как она того хочет.
Обновлено в 00:34
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие
Американский танк «Шерман» примет участие в параде Победы в Хабаровске
Американский танк времен войны "Шерман", поднятый со дна Баренцева моря, примет участие в параде Победы в Хабаровске.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Официант рассказал о судьбе стула, которым Кокорин ударил Пака
Свидетель Ринат Токтаров, работающий официантом в кафе «Кофемания», рассказал, что случилось со стулом, которым футболист Александр Кокорин ударил чиновника Дениса Пака.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 годы Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994 — 1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972 — 1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Авто
Ателье ABT доработало новый экземпляр Audi R8 V10
Автомобильное ателье ABT провело работу по модернизации популярной модели Audi R8 V10 Performance, которая теперь обладает очередным рестайлингом.
Обновлено в 00:17
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy
Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49