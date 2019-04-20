Хоккей
Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок ГагаринаИзвестия 16:20
Авангард—
ЦСКА
2 – 3
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Финал, сегодня
Сергей Шумаков
|13'
Коди Фрэнсон
|18'
|24'
Кирилл Капризов
|58'
Константин Окулов
|78'
Максим Мамин
В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Авто
Австрия хочет отсудить у Volkswagen 2,6 млн евро
В настоящее время власти требуют выплатить компенсацию в размере 2,6 млн евро за обман.
Обновлено в 14:22
Политика
Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 22:31
Политика
Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем facebook, что посмотрела дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400
Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
Обновлено в 19:50
Политика
Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
Посольство пришло к выводу, что после подтверждения Мюллером отсутствия сговора президента США Дональда Трампа с Россией имеет смысл осознать надуманность сообщений о "российском вмешательстве" и начать работать над восстановлением отношений.
Обновлено в 21:02
Происшествия
Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет
Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений
«Цезарь Куников», большой десантный корабль Черноморского Флота РФ, сломался в ходе учений.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Дети родились в разные годы Двое близнецов родились в одной из больниц Кельна с рекордной разницей в 97 дней, сообщает Bild.
Обновлено в 05:16
Политика
Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС
Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено в 13:39
Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено в 21:29
Общество
108-летняя американка рассказала о ритуале с вином
Обновлено в 21:40
Футбол
Подмосковные «Химки» разгромили дома «Краснодар-2»
«Химки» набрали 42 очка в ФНЛ и расположились следом за сегодняшним соперником — сообщает «Евро-футбол.ру».
Обновлено в 15:01
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Общество
Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году
В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено в 20:13
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Певица Адель рассталась с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает The Associated Press.
Обновлено в 21:35
Авто
УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»
Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Политика
В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
Обновлено в 21:10
Религия
21 апреля православные отпразднуют Вербное Воскресенье
Обновлено в 03:30
Политика
Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко
Обновлено в 17:24
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено в 14:55