Армия и оружие
Первый Ми-38Т поступит на вооружение России до конца июняПолитРоссия 13:04
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский в рамках авиакосмического салона Aero India 2019 заявил, что первый многоцелевой Ми-38Т будет передан Минобороны РФ уже в этом году. Об этом сообщает информационный портал «РИА Новости».
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В ГИБДД назвали сроки введения электронных водительских прав
Введение электронных прав позволит автомобилистам не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
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В Приморье суд отпустил окунувшего школьника головой в унитаз мужчину
20 февраля родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми, и окунули головой в унитаз.
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Происшествия
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В пяти километрах от села Эссо Быстринского района по Камчатскому краю погиб 13-летний мальчик.
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Инвестицию Total в «Арктик СПГ-2» направили на правкомиссию
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Политика
Трамп решил отсрочить введение пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп решил отложить повышение пошлин на товары из Китая. Он написал об этом на странице своего микроблога Twitter.
Обновлено в 18:21
Происшествия
В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей
Обновлено в 02:52
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По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн
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Леди Гага впервые получила «Оскар»
Певица и актриса Леди Гага получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня».
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Граждане России высказались о «деле Арашуковых»
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Обновлено в 22:04
Политика
Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина
В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено в 21:10
Политика
Помпео не считает серьезным предупреждение Путина о зеркальных мерах
Госсекретарь США Майк Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента РФ Владимира Путина, по поводу последствий выхода Вашингтона из ДРСМД и размещения американских вооружений в Европе.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Якутии во время пурги пропали три человека
Поиски трех человек, которые заблудились во время пурги в тундре, начались в Якутии, сообщили в понедельник в региональном комитете обеспечения безопасности населения.
Обновлено в 21:36
Кино
«Богемская рапсодия» получила «Оскар» за лучший звук и монтаж
Кроме прочего, картина чуть ранее получила две «звуковые» номинации — за лучшие Монтаж звука и Сведение звука.
Обновлено в 22:31
Кино
«Человек-паук: Через вселенные» получил «Оскар» за лучший мультфильм
Мультфильм "Человек-паук: Через вселенные" получил "Оскар" в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм".
Обновлено в 21:44
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Назван ТОП-5 автомобилей для настоящих мужиков
В честь прошедшего Дня защитника отечества эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших автомобилей «для настоящих мужчин».
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Происшествия
В Бангладеш полиция застрелила угонщика самолета
Пассажир, который, предположительно, пытался угнать самолет, летевший из Бангладеш в Дубай, был застрелен местными силовиками, сообщает Associated Press.
Обновлено в 11:35
Политика
Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США
В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
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Армия и оружие
Вдова ветерана сирийской компании добилась через суд повышения пенсии
В военкомате посчитали, что льгота ветерана боевых действий в данном случае не распространяется на членов семьи умершего.
Обновлено в 22:15
Культура
Актер Билли Портер пришел на церемонию «Оскар» в пышном платье
Американский актер Билли Портер шокировал присутствующих на церемонии вручения премии «Оскар» своим нарядом.
Обновлено в 22:44
Политика
Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
Обновлено вчера в 08:15
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку вблизи Крыма
Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Сотрудницу полиции уволили за стриптиз-подарок коллегам в Бурятии
Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
Акция памяти Немцова в Москве прошла спокойно
Согласованная акция памяти Бориса Немцова в центре Москвы прошла без нарушений, задержанных во время ее проведения нет, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.
Обновлено в 07:48