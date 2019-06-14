Политика

Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданстваRT на русском 04:17

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
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с чего всё началось

Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством

Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.
РИА Новости02:37

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Первые жители ДНР получили российские паспорта

Вести.Ru05:59

Первые жители ДНР приехали в Россию для получения гражданства

Газета.Ru05:40

За получением российских паспортов обратилось более 8 тыс. жителей ДНР

Интерфакс02:03

Время пришло: Первые жители ДНР поехали за паспортами РФ – видео

Украина.ру06:25

Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством

РИА Новости02:37

Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства

RT на русском04:17

Первые жители ДНР выехали в Ростовскую область за российскими паспортами

Евразия Daily01:12
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:21, Вашингтон
Общество

Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»

Обновлено в 08:58
Общество

ФОМ: большинство россиян считают себя патриотами

73% россиян считают себя патриотами, говорится в данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) (.pdf).
Обновлено в 10:39
Общество

TikTok заявил о готовности сотрудничать с российскими властями

Социальная сеть TikTok заявила, что готова сотрудничать с российскими органами власти и организациями, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Политика

ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола

Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Происшествия

На Кубани нашли труп участкового в пункте полиции

Труп участкового с огнестрельным ранением обнаружен на пункте полиции станицы Каневской, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:27
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики РФ Александр Новак предложил Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:11
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Спорт

Сборная России по волейболу обыграла Польшу в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Польши в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено в 09:28
Политика

Главы государств начали саммит ШОС

Как отмечает "МИР 24" со ссылкой на РИА Новости, российский президент Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Обновлено в 01:25
Гаджеты

Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X

Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.
Обновлено в 05:58
Политика

Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина

В Афганистане прошла спецоперация по спасению из плена члена российской межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александра Лаврентьева, сообщил РБК.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

В кино Эдит Гонсалес впервые снялась в пять лет. Российскому зрителю она известна по ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза».
Обновлено в 02:17
Политика

Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначения Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Игры

CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»

Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23
Кино

Российский мультсериал «Ежик и медвежонок» получил «приз Disney»

Обновлено в 08:41
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за пьяное вождение

Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого по прозвищу "Паук" задержали в Московской области за вождение в нетрезвом виде, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:37
Театры

На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Общество

Умерла старейшая жительница Британии

В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Транспорт

Электрички следуют с задержками на Ярославском направлении МЖД

"В настоящее время по техническим причинам на Ярославском направлении Московской железной дороги пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:50
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика

ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы

Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
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